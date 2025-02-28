TSKB, 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2024 Entegre Faaliyet Raporu’nu “Geleceği Dönüştüren 75 Yıl: Kalkınmanın Dünü, Bugünü, Yarını” başlığıyla yayımladı.

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk rapor olma özelliğini taşıyan bu çalışmayla, Bankanın sürdürülebilirlikle ilgili yönetişimi ve stratejisi, sermaye öğeleri bazında derinleştirildi. İklim risk ve fırsatları; yönetişim, strateji, risk yönetimi ile metrik ve hedefler başlıkları altında paydaşlarına sunuldu. Raporda 2024 yılı gelişmeleri ve sonuçları aktarılırken aynı zamanda gelecek perspektifi ile önemli risklere karşı TSKB’nin dirençliliği özelinde yürütülen analiz sonuçları paylaşıldı.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) bu yıl yayınladığı küresel standartlara ilişkin ilk uygulayıcılarından biri olan Türkiye’de ilk rapora imza atan TSKB, bu yılki raporunda tüm çalışmalarını somut verilerle paylaşarak, 2018 yılından beri yayımladığı Entegre Faaliyet Raporu kapsamını, geçen yıl ikincisini yayımladığı İklim Raporu içeriğini entegre ederek genişletti. İlk defa bu yıl bağlı ortaklıklarını da konsolide ettiği Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyon verilerini açıklayan TSKB, 2050 net sıfır taahhüdü kapsamında geçiş planını detaylarıyla paydaşlarına sundu.

"Paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz”

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk rapora imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “75 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle, Türkiye’nin sürdürülebilir ve çok boyutlu kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. İşimizin odağındaki sürdürülebilirlik stratejimizi ve hedeflerimizi paydaşlarımızla hesap verebilirlik prensibi doğrultusunda paylaşmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunu sağlarken çifte önemlilik prensibi ile paydaş analiz çalışmamızı da yürütüyoruz. TSRS Uyumlu 2024 Entegre Faaliyet Raporumuz raporlama yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri oldu. Kurumlar arası iş birliğinin ve doğru veri kullanımının daha da stratejik hale geldiği günümüzde, etkin raporlama süreçleri sürdürülebilir bir büyümeyi desteklemek üzere vazgeçilmez bir unsur haline geliyor” dedi.