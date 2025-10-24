TSKB 300 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, TSKB, anlaşma kapsamında IBRD ile Türkiye'nin iklim direncinin geliştirilmesini amaçlayan "Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi"ni hayata geçirdi.

Dünya Bankası Grubu üyesi IBRD kısmi garantisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisiyle hayata geçirilen projede, BNP Paribas, Standard Chartered Bank ve ING Bank ile toplamda 300 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Yenilikçi ürünlerle kaynak yapısını çeşitlendiren TSKB, sağlanan fonlarla özel sermayeyi harekete geçirmenin yanı sıra Türkiye genelinde iklim risklerine dirençliliğin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

IBRD ile toplam 600 milyon euro tutarında geliştirilecek projenin ilk aşamasını oluşturan krediyle, yerli firmaların iklim risklerine karşı daha dirençli olması, uyum kapasitesinin gelişmesi ve rekabetçi yapıya ulaşma sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Çok yönlü kalkınma hedefleri ve sürdürülebilir dönüşüm vizyonu doğrultusunda kalıcı değer üretmeye, yenilikçi ve öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam eden TSKB, sağlanan fonlarla Türkiye'nin iklim risklerine ilişkin genel uyum kapasitesini de güçlendirecek.

Proje kapsamında, TSKB, firmalara uygulanmak üzere özel bir değerlendirme aracı geliştirildi. Söz konusu araç, firmaların iklim değişikliğine karşı kırılganlığı konusunda farkındalık yaratmak ve iklim adaptasyonu ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sektör ve lokasyon kırılımını barındıran bir metodolojiyle çalışıyor. Bu sayede, iklim değişikliğinin firmalar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için genel iklim dayanıklılığını güçlendirecek önlem ve aksiyon önerileri de sunulacak.

"Türkiye'de hayata geçirilen ilk büyük iklim dirençliliği projesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, sürdürülebilir gelecek için kalıcı değer yaratma misyonuyla 75 yıldır Türkiye'nin çok yönlü kalkınma yolculuğuna yön veren projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Başlattıkları projenin önemine değinen Uyar, "Büyüme İçin Uyum Finansmanı Projesi, Türkiye'de bu ölçekte hayata geçirilen ilk büyük iklim dirençliliği projesi olması açısından ayrı bir öneme sahip. TSKB'nin nitelikli insan kaynağıyla geliştirdiğimiz değerlendirme aracı da ilk örnek olma özelliği taşıyor. Bu projenin, iklim dirençliliği alanındaki tecrübemizi ve kapasitemizi yeşil dönüşüm sürecindeki firmalarla buluşturarak sürdürülebilir geleceğimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uyar, farklı sermaye öğelerinden faydalanarak geliştirdikleri kaynak çeşitliliğiyle Türkiye'nin stratejik kalkınma alanlarını desteklemeye, özel sektörün yeşil dönüşümünde aktif rol oynamaya ve Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de projenin, TSKB ile olan güçlü ortaklıklarında ve Türkiye'nin doğal afetlere ve aşırı hava olaylarına karşı dayanıklılık oluşturma çabalarında yeni bir dönüm noktası olacağına dikkati çekti.

Lopez, "Özel sermayeyi harekete geçirerek toplulukları güçlendiriyor, istihdamı koruyor ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekliyoruz. TSKB ile dayanıklılık oluşturmanın sadece acil bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ticari olarak da uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.