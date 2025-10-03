TSKB 7’nci ana sınıfını Kars’ta açtı

Hamide HANGÜL/KARS

Bu yıl şubat ayında ilk ana sınıfını Kilis Öncüpınar İlkokulu’nda açan banka, daha sonra Malatya Söğüt, Elâzığ Yenice ve Muratçık ve Kars Başbakanlık TOKİ İlkokulu ile toplam dört ilde yedi ana sınıfının açılışını tamamladı. Okul öncesi eğitimin tüm gereklerinin düşünüldüğü, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak bilim, müzik ve matematik köşeleri gibi özel öğrenim alanlarının da yer aldığı ana sınıflarına, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Ana temamız kalkınma”

Kars Başbakanlık TOKİ İlkokulu’nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, şunları söyledi: “TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projemizi, sürdürülebilir gelecek çerçevesinde nitelikli eğitimin yaygınlaşmasında rol oynayabilmek ve çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek için başlattık. Bu anlamlı proje kapsamında Kars’ta Başbakanlık Toki İlkokulumuzda iki ana sınıfımızın açılışlarını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.” Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uyar, ana temalarının kalkınma olduğunu ve bunun teknolojik, çevresel ve sosyal alanları da kapsayan üçüz dönüşümle mümkün olduğunu vurguladı. Çok sayıda toplumsal fayda odaklı projeleri olduğunu söyleyen ve bu konuda örnekler de veren Uyar’a, bunlar arasında TEV’le öğrencilere yönelik burs projesi de olduğunu, proje başlangıcından bu yana 320 kız öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde 7 bin öğrenci 50 bin kitapla buluştu

Uyar, 6 Şubat depremleri sonrasında bölge için 600 milyon dolarlık kaynak sağladıklarını söyledi. TSKB’nin güçlü bir kütüphanecilik birikimine sahip olduğunu vurgulayan Uyar, bu çerçevede hayata geçirilen “11 İlde 11 Kütüphane” projesiyle iki yıl içinde 11 okulda kütüphanelerin yenilendiğini ve yaklaşık 7 bin öğrencinin 50 bin kitapla buluşturulduğunu ifade etti.

Kars’ta kışın otel dolulukları yüzde 99’a çıkıyor

Kars Başbakanlık TOKİ İlkokulu ana sınıfının açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kars Valisi Ziya Polat, şehirde yeni oteller açıldığındı, Sarıkamış’ta uluslararası zincir beş yıldızlı bir otel markasının da dağ oteli açtığını söyledi. Kars’ta kış sezonunu bu yıl aralık ayında açacaklarını ve sezonda otel doluluklarının yüzde 99’u ulaştığını açıklayan Vali Polat, Kars’ın uluslararası uçuşlara da açılması halinde Rusya, Azerbaycan, Gürcistan’dan da ziyaretçi çekeceğini belirtti. Yabancı yatırımcıların şehre ilgisine yönelik bir soru üzerine Polat, Azerbaycanlı firmaların yer baktığını söyledi. Kars’ta çeşitli sektörlerde yatırım yapılabileceğini açıklayan Polat, bu alanları gıda, besi, turizm, lojistik olarak özetledi.