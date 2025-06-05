TSKB, EBRD ile 75 milyon euro tutarında "Kapsayıcı Kredi" sözleşmesi imzaladı

TSKB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadın ve genç istihdamı ile depremden etkilenen bölgelerdeki işletmelere yönelik kullanılmak üzere 75 milyon Euro’luk yeni kredi anlaşmasına imza attı.

Bu kredi, EBRD’nin TSKB’ye sağladığı genç istihdamı temalı ilk kredi olurken, iki kurum arasındaki iş birliğinin de altıncı anlaşması oldu. Daha önce iklim odaklı beş kredi anlaşmasına imza atan taraflar, bu kez kapsayıcılık temasıyla iş birliğini genişletti.

Kaynak en az yüzde 30’luk hedefli tahsisle kullanılacak

TSKB ve EBRD arasında imzalanan anlaşmaya göre sağlanan finansmanın:

* En az %15’i, genç istihdamına yönelik politika ve uygulamaları hayata geçiren şirketlere,

* En az %15’i, deprem bölgesinde faaliyet gösteren veya bu bölgeye yatırım yapan firmalara yönlendirilecek.

* Geri kalan kaynak ise kadın istihdamını ve kapsayıcı politikaları benimseyen şirketleri desteklemek amacıyla kullandırılacak.

TSKB Genel Müdürü Bilgiç: Sürdürülebilir kalkınmada kararlıyız

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bu iş birliğinin kadın ve genç istihdamı ile deprem bölgelerini odağına alarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. “Bu temada EBRD ile ilk kez bir kredi anlaşması yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Bilgiç, uygun firmalara sağlanacak ilave kaynağın toplumsal kapsayıcılık açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

EBRD: TSKB, stratejik ortaklarımızdan biri

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya ise TSKB’nin EBRD stratejilerinde aktif ve etkili bir rol üstlendiğini belirterek, genç ve kadın istihdamını desteklerken deprem bölgesindeki işletmelere yönelik finansman sağlama hedefiyle bu yeni iş birliğini hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.