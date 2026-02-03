TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar: Girişimcilik, kalkınma için olmazsa olmaz bir alan
TSKB ve GİRVAK iş birliğiyle 2025 yılında hayata geçirilen TSKB Co-Venture programına katılacak girişimciler belirlendi. TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, seçilen 15 ekibin bilgi, deneyim ve iş birliği odaklı bir gelişim sürecine adım attığını belirterek, “Ülkemizin kalkınması için belli alanlarda öne geçebilmesi için girişimcilik olmazsa olmaz bir alan” dedi.
Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünyada girişimciliği olmazsa olmaz bir alan olarak gördüğünü söyleyen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, kalkınmanın çok boyutlu bir kavram olduğunu kaydetti. 1950 yılında kurulan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 75 yıldır Türkiye’nin sanayi gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu vizyon doğrultusunda, girişimcilik ekosistemine TSKB Co-Venture programı ile adım attıklarını belirten Uyar, programın tanıtım toplantısında DÜNYA Gazetesi ile görüşlerini paylaştı. Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle yürütülen programa yaklaşık 300 başvuru aldıklarını, titiz bir mülakat ve değerlendirme sürecinin ardından 15 girişimle bu yolculuğa başladıklarını aktardı. Fırsat eşitliği ilkesiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden çıkan ekiplerle kadın girişimcileri önceliklendiren programda iklim, sürdürülebilir tarım, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri odaklı yenilikçi fikirler yer alıyor.
TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, TSKB’nin 75 yıllık süreçte edindiği birikim, bilgi birikimi, danışmanlık hizmetleri, kurumsal finansman ve kredi desteklerini girişimcilerle paylaşılacaklarını ifade ederek, “Programın temel amacı, girişimcilerin fikirlerini köklendirmelerine, sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olmak ve onlara destek sağlamak. TSK olarak biz de bu yolculukta girişimcilerden de çok şey öğrenmeyi bekliyoruz. Kalkınma, tek boyutlu bir konu değil. Girişimcilik bunun en önemli parçalarından biri. Bu kadar rekabetin yoğun olduğu bir dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde çok büyük bütçelerle çok büyük yatırımlar yapılırken, teknolojide, sanayide, üretimde, ülkemizin kalkınması için belli alanlarda öne geçebilmesi için girişimcilik olmazsa olmaz bir alan olarak gözüküyor. İklim krizinden sağlığa, eğitimden afet teknolojilerine kadar alanlarda fikir aşamasındaki yenilikçi girişim ekipleriyle ilk modüle başladık. Nisan ayında ise ileri aşama girişimlerin de katılmasıyla programdaki sinerjinin daha da artacağına inanıyorum. TSKB Co-Venture aracılığıyla girişimciler için sadece bir finansman kaynağı olmanın ötesinde, yenilikçi fikirleri kalıcı ve güçlü yapılara dönüştürecek stratejik rehberlik sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
İnsan kaynağımız ve fikirlerimizle öne çıkacağız
Uyar, globaldeki girişimlerin yatırım ve büyüme imkânları açısından avantajlı olduğuna değinerek, “Bizim ölçek olarak onlarla baş etmemiz çok zor. Ancak bizim de girişimcilikle, çok güzel fikirlerle, ihtiyaçları çözen girişimlerle, çok daha mütevazı bütçelerle, yatırımlarla çok güzel yerlere gelme şansımız, öne çıkma şansımız var. Çünkü tamam teknoloji var, ama bir de onun yanında insan var, insan kaynağı var. Bu gençler bizim değerimiz. Onların arasından hem kendilerine hem ülkeye çok büyük değerler üretecek arkadaşlarımız mutlaka çıkacak. Genç girişimcilerimizin her birini yürekten kutluyor, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir rol üstleneceklerine inanıyorum” diye konuştu.
Seri A yatırımına geçişte yüzde 72 başarı şansı
GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk ise iş birliğine dair değerlendirmede bulunarak, “TSKB ile 8 yıldır süregelen iş birliğimizi ‘CoVentures’ adlı yeni bir girişimcilik programıyla taçlandırdık. Global ‘Venture Builder’ sisteminden esinlenerek Türkiye ekosistemine uyarlanmış bir model kurguladık. İş fikrini temelden kuran, yeni başlayan girişimcilere kaynak sağlayan ve fikirden yatırıma kadar tüm süreçlere destek veren kapsamlı bir program. Venture Builder modelinden çıkan girişimlerin geleneksel yöntemlere kıyasla %30 daha fazla yatırım alma ve başlangıç sermayesi sonrası seri A’ya geçişte %72 daha başarılı olma şansına sahip” ifadelerini kullandı.
Programda tek tip içerik yerine, her girişimin kendi ihtiyacına yönelik derin ve özelleştirilmiş destekler sunacaklarını kaydeden Öztürk, “Girişimlerimiz dört ana alana odaklanıyor: İklim, afet, sağlık ve eğitim. En çok başvuruyu iklim alanından aldık. Fikirden ürüne, üründen pazara, ölçeklenme, yatırım ve fon desteği sağlayarak, program sonunda girişimcileri hem yerel hem de global yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.
TSKB Co-Venture Programına Seçilen 15 Girişim:
Accurate Agriculture: Yenilikçi dikey tarım konteynerleriyle şehir içi restoran ve otellere yapay zekâ destekli yönetimle yıl boyu taze ve düşük karbonlu ürün erişimi sunuyor.
Cellunanotech: Tarımsal atıklardan nanoselüloz ve selüloz türevleri üreterek plastik ve ağaç bazlı ürünlere biyobozunur, sürdürülebilir alternatifler sunar
Demoni: Çekirdek üretiminden kalan biyolojik atıkları biyoteknolojik yöntemlerle organik gübreye dönüştürür, döngüsel ekonomi ve iklim dostu tarım çözümleri sunar.
Ecocrate: Şeker pancarı ve kamışı atıklarından biyobozunur PLA tabanlı biyoplastik granüller üreterek
fosil bazlı plastiklere yerli ve sürdürülebilir bir alternatif sunar
Ejder Drones: 5G destekli drone sistemiyle afetzedelerin konumunu tespit eder, geçici baz istasyonu göreviyle arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırır.
Far Better: Gen terapilerini hızlandıran, kemoterapiye alternatif bir yöntem sunan, hedef hücreleri otomatik olarak filtreleyip işleyen yenilikçi bir aferez cihazı (FAR) geliştirir.
GreenShare: Sürdürülebilir davranışları ödüllendirip CO
Parası’na dönüştüren ve yenilenebilir enerji
Yatırımlarına yönlendiren etki ekonomisi modeli.
Kitt Tarım Teknolojileri: Endüstriyel kenevir odaklı izlenebilir - sözleşmeli tarım platformu geliştirir,
çiftçilere garanti alım & veri desteği, sanayiye hammadde, gezegene karbon azaltımı sağlar.
Kozalak Yangın: Güneş enerjisiyle çalışan IoT sensör ağıyla orman yangınlarını duman aşamasında tespit eden, erken uyarı ve konum bildirim sistemi sunan akıllı afet teknolojisi geliştirir.
Montek Teknoloji: Aktif karbon ve kitosan modifiyeli hidrojel yara örtüsü geliştirerek enfeksiyonu azaltan, iyileşmeyi hızlandıran ve ithal yara bakım ürünlerine yerli alternatif sunar.
Nöronest: Erken- orta evre Alzheimer hastaları için EEG ve test skorlarına göre kişiselleştirilen
Bilişsel rehabilitasyon oyunları geliştirir, hastanın durumunu izler, raporlar sunar.
Psikolojik Check-Up: Çocuk & ergen ruh sağlığı alanında erken tanıyı güçlendirerek, oyun tabanlı ölçüm araçları ve psikometrik testler ile erken uyarı ve yönlendirme önerileri sunar.
Renewater: Atıksu içindeki azot ve fosforu, su mercimeğiyle temizleyen, çıkan biyokütleyi yem &
enerjiye dönüştürerek hem suyu arıtan hem de ekonomik değer üreten arıtma modeli sunar.
Universe: Sürdürülebilirlik bildirimlerini mevcut KAP altyapısı üzerinden ileten yeni nesil
dijital bir platform geliştirir.
Veriart: Yaratıcı sektörlerin AI ile uyumlu ve güvenli üretim yapmasına destek olur, AI ile üretilen
İçeriklerin doğrulanabilirliğini ve telif haklarını korumayı hedefleyen teknolojiler geliştirir.