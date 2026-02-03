TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar: Girişimcilik, kalkınma için olmazsa olmaz bir alan

Sevilay ÇOBAN

Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünya­da girişimciliği ol­mazsa olmaz bir alan olarak gördüğünü söyleyen Türki­ye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, kalkınmanın çok boyut­lu bir kavram olduğunu kay­detti. 1950 yılında kurulan TSKB (Türkiye Sınai Kalkın­ma Bankası), 75 yıldır Türki­ye’nin sanayi gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu vizyon doğrultusunda, gi­rişimcilik ekosistemine TS­KB Co-Venture programı ile adım attıklarını belirten Uyar, programın tanıtım toplantı­sında DÜNYA Gazetesi ile gö­rüşlerini paylaştı. Türkiye Gi­rişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle yürütülen programa yaklaşık 300 başvuru aldık­larını, titiz bir mülakat ve de­ğerlendirme sürecinin ardın­dan 15 girişimle bu yolculuğa başladıklarını aktardı. Fırsat eşitliği ilkesiyle 6 Şubat dep­remlerinden etkilenen bölge­lerden çıkan ekiplerle kadın girişimcileri önceliklendiren programda iklim, sürdürüle­bilir tarım, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri odaklı yeni­likçi fikirler yer alıyor.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, TSKB’nin 75 yıllık sü­reçte edindiği birikim, bil­gi birikimi, danışmanlık hiz­metleri, kurumsal finansman ve kredi desteklerini girişim­cilerle paylaşılacaklarını ifa­de ederek, “Programın temel amacı, girişimcilerin fikirle­rini köklendirmelerine, sür­dürülebilir kılmalarına yar­dımcı olmak ve onlara destek sağlamak. TSK olarak biz de bu yolculukta girişimcilerden de çok şey öğrenmeyi bekliyo­ruz. Kalkınma, tek boyutlu bir konu değil. Girişimcilik bu­nun en önemli parçalarından biri. Bu kadar rekabetin yo­ğun olduğu bir dünyada özel­likle gelişmiş ülkelerde çok büyük bütçelerle çok büyük yatırımlar yapılırken, tekno­lojide, sanayide, üretimde, ül­kemizin kalkınması için bel­li alanlarda öne geçebilmesi için girişimcilik olmazsa ol­maz bir alan olarak gözükü­yor. İklim krizinden sağlığa, eğitimden afet teknolojileri­ne kadar alanlarda fikir aşa­masındaki yenilikçi girişim ekipleriyle ilk modüle baş­ladık. Nisan ayında ise ileri aşama girişimlerin de katıl­masıyla programdaki siner­jinin daha da artacağına ina­nıyorum. TSKB Co-Venture aracılığıyla girişimciler için sadece bir finansman kayna­ğı olmanın ötesinde, yenilik­çi fikirleri kalıcı ve güçlü ya­pılara dönüştürecek stratejik rehberlik sunmayı amaçlıyo­ruz” dedi.

İnsan kaynağımız ve fikirlerimizle öne çıkacağız

Uyar, globaldeki girişimle­rin yatırım ve büyüme imkân­ları açısından avantajlı oldu­ğuna değinerek, “Bizim ölçek olarak onlarla baş etmemiz çok zor. Ancak bizim de giri­şimcilikle, çok güzel fikirler­le, ihtiyaçları çözen girişim­lerle, çok daha mütevazı büt­çelerle, yatırımlarla çok güzel yerlere gelme şansımız, öne çıkma şansımız var. Çünkü ta­mam teknoloji var, ama bir de onun yanında insan var, insan kaynağı var. Bu gençler bizim değerimiz. Onların arasından hem kendilerine hem ülkeye çok büyük değerler üretecek arkadaşlarımız mutlaka çı­kacak. Genç girişimcilerimi­zin her birini yürekten kutlu­yor, Türkiye’nin sürdürüle­bilir kalkınma yolculuğunda önemli bir rol üstlenecekleri­ne inanıyorum” diye konuştu.

Seri A yatırımına geçişte yüzde 72 başarı şansı

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk ise iş birliğine dair değerlendirmede bulu­narak, “TSKB ile 8 yıldır sü­regelen iş birliğimizi ‘CoVen­tures’ adlı yeni bir girişimci­lik programıyla taçlandırdık. Global ‘Venture Builder’ sis­teminden esinlenerek Türki­ye ekosistemine uyarlanmış bir model kurguladık. İş fikri­ni temelden kuran, yeni baş­layan girişimcilere kaynak sağlayan ve fikirden yatırıma kadar tüm süreçlere destek veren kapsamlı bir program. Venture Builder modelinden çıkan girişimlerin geleneksel yöntemlere kıyasla %30 daha fazla yatırım alma ve başlan­gıç sermayesi sonrası seri A’ya geçişte %72 daha başarılı ol­ma şansına sahip” ifadelerini kullandı.

Programda tek tip içerik ye­rine, her girişimin kendi ihti­yacına yönelik derin ve özel­leştirilmiş destekler suna­caklarını kaydeden Öztürk, “Girişimlerimiz dört ana alana odaklanıyor: İklim, afet, sağlık ve eğitim. En çok başvuruyu ik­lim alanından aldık. Fikirden ürüne, üründen pazara, ölçek­lenme, yatırım ve fon desteği sağlayarak, program sonunda girişimcileri hem yerel hem de global yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

TSKB Co-Venture Programına Seçilen 15 Girişim:

Accurate Agriculture: Yenilikçi dikey tarım konteynerleriyle şehir içi restoran ve otellere yapay zekâ destekli yönetimle yıl boyu taze ve düşük karbonlu ürün erişimi sunuyor.

Cellunanotech: Tarımsal atıklardan nanoselüloz ve selüloz türevleri üreterek plastik ve ağaç bazlı ürünlere biyobozunur, sürdürülebilir alternatifler sunar

Demoni: Çekirdek üretiminden kalan biyolojik atıkları biyoteknolojik yöntemlerle organik gübreye dönüştürür, döngüsel ekonomi ve iklim dostu tarım çözümleri sunar.

Ecocrate: Şeker pancarı ve kamışı atıklarından biyobozunur PLA tabanlı biyoplastik granüller üreterek

fosil bazlı plastiklere yerli ve sürdürülebilir bir alternatif sunar

Ejder Drones: 5G destekli drone sistemiyle afetzedelerin konumunu tespit eder, geçici baz istasyonu göreviyle arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırır.

Far Better: Gen terapilerini hızlandıran, kemoterapiye alternatif bir yöntem sunan, hedef hücreleri otomatik olarak filtreleyip işleyen yenilikçi bir aferez cihazı (FAR) geliştirir.

GreenShare: Sürdürülebilir davranışları ödüllendirip CO

Parası’na dönüştüren ve yenilenebilir enerji

Yatırımlarına yönlendiren etki ekonomisi modeli.

Kitt Tarım Teknolojileri: Endüstriyel kenevir odaklı izlenebilir - sözleşmeli tarım platformu geliştirir,

çiftçilere garanti alım & veri desteği, sanayiye hammadde, gezegene karbon azaltımı sağlar.

Kozalak Yangın: Güneş enerjisiyle çalışan IoT sensör ağıyla orman yangınlarını duman aşamasında tespit eden, erken uyarı ve konum bildirim sistemi sunan akıllı afet teknolojisi geliştirir.

Montek Teknoloji: Aktif karbon ve kitosan modifiyeli hidrojel yara örtüsü geliştirerek enfeksiyonu azaltan, iyileşmeyi hızlandıran ve ithal yara bakım ürünlerine yerli alternatif sunar.

Nöronest: Erken- orta evre Alzheimer hastaları için EEG ve test skorlarına göre kişiselleştirilen

Bilişsel rehabilitasyon oyunları geliştirir, hastanın durumunu izler, raporlar sunar.

Psikolojik Check-Up: Çocuk & ergen ruh sağlığı alanında erken tanıyı güçlendirerek, oyun tabanlı ölçüm araçları ve psikometrik testler ile erken uyarı ve yönlendirme önerileri sunar.

Renewater: Atıksu içindeki azot ve fosforu, su mercimeğiyle temizleyen, çıkan biyokütleyi yem &

enerjiye dönüştürerek hem suyu arıtan hem de ekonomik değer üreten arıtma modeli sunar.

Universe: Sürdürülebilirlik bildirimlerini mevcut KAP altyapısı üzerinden ileten yeni nesil

dijital bir platform geliştirir.

Veriart: Yaratıcı sektörlerin AI ile uyumlu ve güvenli üretim yapmasına destek olur, AI ile üretilen

İçeriklerin doğrulanabilirliğini ve telif haklarını korumayı hedefleyen teknolojiler geliştirir.