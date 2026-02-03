Google Haberler

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar: Girişimcilik, kalkınma için olmazsa olmaz bir alan

TSKB ve GİRVAK iş birliğiyle 2025 yılında hayata geçirilen TSKB Co-Venture programına katılacak girişimciler belirlendi. TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, seçilen 15 ekibin bilgi, deneyim ve iş birliği odaklı bir gelişim sürecine adım attığını belirterek, “Ülkemizin kalkınması için belli alanlarda öne geçebilmesi için girişimcilik olmazsa olmaz bir alan” dedi.

Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com

Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir dünya­da girişimciliği ol­mazsa olmaz bir alan olarak gördüğünü söyleyen Türki­ye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ozan Uyar, kalkınmanın çok boyut­lu bir kavram olduğunu kay­detti. 1950 yılında kurulan TSKB (Türkiye Sınai Kalkın­ma Bankası), 75 yıldır Türki­ye’nin sanayi gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu vizyon doğrultusunda, gi­rişimcilik ekosistemine TS­KB Co-Venture programı ile adım attıklarını belirten Uyar, programın tanıtım toplantı­sında DÜNYA Gazetesi ile gö­rüşlerini paylaştı. Türkiye Gi­rişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle yürütülen programa yaklaşık 300 başvuru aldık­larını, titiz bir mülakat ve de­ğerlendirme sürecinin ardın­dan 15 girişimle bu yolculuğa başladıklarını aktardı. Fırsat eşitliği ilkesiyle 6 Şubat dep­remlerinden etkilenen bölge­lerden çıkan ekiplerle kadın girişimcileri önceliklendiren programda iklim, sürdürüle­bilir tarım, sağlık, eğitim ve afet teknolojileri odaklı yeni­likçi fikirler yer alıyor.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, TSKB’nin 75 yıllık sü­reçte edindiği birikim, bil­gi birikimi, danışmanlık hiz­metleri, kurumsal finansman ve kredi desteklerini girişim­cilerle paylaşılacaklarını ifa­de ederek, “Programın temel amacı, girişimcilerin fikirle­rini köklendirmelerine, sür­dürülebilir kılmalarına yar­dımcı olmak ve onlara destek sağlamak. TSK olarak biz de bu yolculukta girişimcilerden de çok şey öğrenmeyi bekliyo­ruz. Kalkınma, tek boyutlu bir konu değil. Girişimcilik bu­nun en önemli parçalarından biri. Bu kadar rekabetin yo­ğun olduğu bir dünyada özel­likle gelişmiş ülkelerde çok büyük bütçelerle çok büyük yatırımlar yapılırken, tekno­lojide, sanayide, üretimde, ül­kemizin kalkınması için bel­li alanlarda öne geçebilmesi için girişimcilik olmazsa ol­maz bir alan olarak gözükü­yor. İklim krizinden sağlığa, eğitimden afet teknolojileri­ne kadar alanlarda fikir aşa­masındaki yenilikçi girişim ekipleriyle ilk modüle baş­ladık. Nisan ayında ise ileri aşama girişimlerin de katıl­masıyla programdaki siner­jinin daha da artacağına ina­nıyorum. TSKB Co-Venture aracılığıyla girişimciler için sadece bir finansman kayna­ğı olmanın ötesinde, yenilik­çi fikirleri kalıcı ve güçlü ya­pılara dönüştürecek stratejik rehberlik sunmayı amaçlıyo­ruz” dedi.

İnsan kaynağımız ve fikirlerimizle öne çıkacağız

Uyar, globaldeki girişimle­rin yatırım ve büyüme imkân­ları açısından avantajlı oldu­ğuna değinerek, “Bizim ölçek olarak onlarla baş etmemiz çok zor. Ancak bizim de giri­şimcilikle, çok güzel fikirler­le, ihtiyaçları çözen girişim­lerle, çok daha mütevazı büt­çelerle, yatırımlarla çok güzel yerlere gelme şansımız, öne çıkma şansımız var. Çünkü ta­mam teknoloji var, ama bir de onun yanında insan var, insan kaynağı var. Bu gençler bizim değerimiz. Onların arasından hem kendilerine hem ülkeye çok büyük değerler üretecek arkadaşlarımız mutlaka çı­kacak. Genç girişimcilerimi­zin her birini yürekten kutlu­yor, Türkiye’nin sürdürüle­bilir kalkınma yolculuğunda önemli bir rol üstlenecekleri­ne inanıyorum” diye konuştu.

Seri A yatırımına geçişte yüzde 72 başarı şansı

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk ise iş birliğine dair değerlendirmede bulu­narak, “TSKB ile 8 yıldır sü­regelen iş birliğimizi ‘CoVen­tures’ adlı yeni bir girişimci­lik programıyla taçlandırdık. Global ‘Venture Builder’ sis­teminden esinlenerek Türki­ye ekosistemine uyarlanmış bir model kurguladık. İş fikri­ni temelden kuran, yeni baş­layan girişimcilere kaynak sağlayan ve fikirden yatırıma kadar tüm süreçlere destek veren kapsamlı bir program. Venture Builder modelinden çıkan girişimlerin geleneksel yöntemlere kıyasla %30 daha fazla yatırım alma ve başlan­gıç sermayesi sonrası seri A’ya geçişte %72 daha başarılı ol­ma şansına sahip” ifadelerini kullandı.

Programda tek tip içerik ye­rine, her girişimin kendi ihti­yacına yönelik derin ve özel­leştirilmiş destekler suna­caklarını kaydeden Öztürk, “Girişimlerimiz dört ana alana odaklanıyor: İklim, afet, sağlık ve eğitim. En çok başvuruyu ik­lim alanından aldık. Fikirden ürüne, üründen pazara, ölçek­lenme, yatırım ve fon desteği sağlayarak, program sonunda girişimcileri hem yerel hem de global yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

TSKB Co-Venture Programına Seçilen 15 Girişim:

Accurate Agriculture: Yenilikçi dikey tarım konteynerleriyle şehir içi restoran ve otellere yapay zekâ destekli yönetimle yıl boyu taze ve düşük karbonlu ürün erişimi sunuyor.

Cellunanotech: Tarımsal atıklardan nanoselüloz ve selüloz türevleri üreterek plastik ve ağaç bazlı ürünlere biyobozunur, sürdürülebilir alternatifler sunar

Demoni: Çekirdek üretiminden kalan biyolojik atıkları biyoteknolojik yöntemlerle organik gübreye dönüştürür, döngüsel ekonomi ve iklim dostu tarım çözümleri sunar.

Ecocrate: Şeker pancarı ve kamışı atıklarından biyobozunur PLA tabanlı biyoplastik granüller üreterek

fosil bazlı plastiklere yerli ve sürdürülebilir bir alternatif sunar

Ejder Drones: 5G destekli drone sistemiyle afetzedelerin konumunu tespit eder, geçici baz istasyonu göreviyle arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırır.

Far Better: Gen terapilerini hızlandıran, kemoterapiye alternatif bir yöntem sunan, hedef hücreleri otomatik olarak filtreleyip işleyen yenilikçi bir aferez cihazı (FAR) geliştirir.

GreenShare: Sürdürülebilir davranışları ödüllendirip CO

Parası’na dönüştüren ve yenilenebilir enerji

Yatırımlarına yönlendiren etki ekonomisi modeli.

Kitt Tarım Teknolojileri: Endüstriyel kenevir odaklı izlenebilir - sözleşmeli tarım platformu geliştirir,

çiftçilere garanti alım & veri desteği, sanayiye hammadde, gezegene karbon azaltımı sağlar.

Kozalak Yangın: Güneş enerjisiyle çalışan IoT sensör ağıyla orman yangınlarını duman aşamasında tespit eden, erken uyarı ve konum bildirim sistemi sunan akıllı afet teknolojisi geliştirir.

Montek Teknoloji: Aktif karbon ve kitosan modifiyeli hidrojel yara örtüsü geliştirerek enfeksiyonu azaltan, iyileşmeyi hızlandıran ve ithal yara bakım ürünlerine yerli alternatif sunar.

Nöronest: Erken- orta evre Alzheimer hastaları için EEG ve test skorlarına göre kişiselleştirilen

Bilişsel rehabilitasyon oyunları geliştirir, hastanın durumunu izler, raporlar sunar.

Psikolojik Check-Up: Çocuk & ergen ruh sağlığı alanında erken tanıyı güçlendirerek, oyun tabanlı ölçüm araçları ve psikometrik testler ile erken uyarı ve yönlendirme önerileri sunar.

Renewater: Atıksu içindeki azot ve fosforu, su mercimeğiyle temizleyen, çıkan biyokütleyi yem &

enerjiye dönüştürerek hem suyu arıtan hem de ekonomik değer üreten arıtma modeli sunar.

Universe: Sürdürülebilirlik bildirimlerini mevcut KAP altyapısı üzerinden ileten yeni nesil

dijital bir platform geliştirir.

Veriart: Yaratıcı sektörlerin AI ile uyumlu ve güvenli üretim yapmasına destek olur, AI ile üretilen

İçeriklerin doğrulanabilirliğini ve telif haklarını korumayı hedefleyen teknolojiler geliştirir.

