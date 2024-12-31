TSKB GYO'nun yeni Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz oldu

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TSKB GYO), Genel Müdürü Nurlan Erol, emeklilik gerekçesiyle görevinden ayrılma talebini yönetim kuruluna iletti.

1 Ocak'ta görevine getirilecek

Yönetim kurulu, bu talep üzerine 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevine Cengaver Yıldızgöz'ün getirilmesine karar verdi.

Cengaver Yıldızgöz kimdir?

Cengaver Yıldızgöz, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Finans ve Yönetim alanlarında MBA programını tamamladı. Üniversite döneminde Araştırma Görevlisi olarak görev aldıktan sonra kariyerine Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ Genel Müdürlüğü'nde başladı. Burada finans, portföy yönetimi, mali işler ve yatırımcı ilişkileri gibi alanlarda 10 yıl boyunca farklı yönetim pozisyonlarında bulundu.

2010 yılında TSKB GYO AŞ'ye katılan Yıldızgöz, Genel Müdür Yardımcılığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Anavarza Otelcilik AŞ'de (Divan Adana Oteli) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise TSKB GYO Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.