TSKB, yurt dışı tahvil ihracı için 8 bankayı yetkilendirdi

500 milyon dolara kadar planlanan ihraç için aralarında J.P. Morgan, Citi ve BNP Paribas’ın da yer aldığı uluslararası bankalar yetkilendirildi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 500 milyon ABD doları veya muadili yabancı para/TL cinsinden yurt dışında tahvil veya finansman bonosu ihracı için daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) tavan izni alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ihraca aracılık etmek üzere yetkilendirilen bankalar şu şekilde sıralandı: Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Emirates NBD, ING, J.P. Morgan, SMBC ve Standard Chartered.

TSKB, ihraç sürecine yönelik yatırımcı görüşmelerinin de kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.