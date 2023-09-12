TSKB'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracında ilk getiri beklentisi belli oldu

LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre 300 milyon dolar büyüklükte olması beklenen ihraç BNP Paribas, Citi, ING ve Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde yürütülüyor.

Sürdürülebilirlik kriterleri olan 19 Ekim 2028 vadeli tahvil ihracının bugün tamamlanması bekleniyor.