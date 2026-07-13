TSMC'den rekor gelir! Yapay zeka talebi çip devini uçurdu

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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, yapay zeka odaklı çip talebindeki güçlü artışın desteğiyle ikinci çeyrekte rekor gelir elde etti.

Şirketin 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1,27 trilyon Tayvan dolarına (yaklaşık 39,6 milyar dolar) yükselirken haziran geliri ise yıllık bazda yaklaşık yüzde 68 artışla 442,68 milyar Tayvan dolarına ulaştı.

Yılın ilk yarısında gelirler yüzde 36 arttı

Böylece 2026 yılının ilk altı ayında elde edilen toplam gelir de yüzde 36'ya yakın artış göstererek 2,40 trilyon Tayvan dolarına çıktı.

TSMC'nin güçlü performansının arkasında, yapay zeka işlemcilerine yönelik küresel talepte yaşanan hızlı artış bulunuyor. Şirket, Nvidia başta olmak üzere dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri için gelişmiş çip üretimi gerçekleştirirken, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

Piyasalar şimdi şirketin açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlar ile büyüme beklentilerine odaklanmış durumda.

Yeni fabrikalar için düğmeye basıldı

Öte yandna şirket, artan talebi karşılamak amacıyla Tayvan'ın güneyindeki Chiayi Bilim Parkı'nda iki yeni gelişmiş çip paketleme tesisi inşa edeceğini duyurdu.

Yeni yatırımlarla birlikte bölgedeki tesis sayısı dörde yükselecek. İlk tesis seri üretime başlarken ikinci fabrikanın da kısa süre içinde ticari faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Dört fabrikalık tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 300 milyar Tayvan dolarının üzerinde üretim değeri oluşturacak ve 9 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

CoWoS kapasitesi genişliyor

TSMC özellikle gelişmiş paketleme teknolojisi olan CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) kapasitesini hızla artırıyor. Yapay zeka işlemcilerinde kullanılan bu teknoloji, Nvidia gibi müşterilerden gelen yoğun siparişler nedeniyle sektördeki en önemli darboğazlardan biri olarak görülürken, şirket yeni yatırımlarla bu sorunu azaltmayı hedefliyor.