TŞOF Başkanı Apaydın: Şoför esnafının dayanacak gücü kalmadı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıt zamlarının şoför esnafına etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şoför esnafının dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Küresel kriz nedeniyle petrol fiyatının yükselmesinin zamlarda etkisi olduğunu ancak şoför esnafının dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Apaydın, servisçi, taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, kamyoncu gibi tüm şoför esnafına özel ticari akaryakıt verilmesini istedi.

"Eşel mobil sistemi tekrar gelmeli"

Şoför esnafını koruyacak adımların bir an önce atılmasının önemine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti: “Akaryakıt zamları ile birlikte lastik fiyatları, cezalar, muayene ücretleri, sigorta fiyatları, yıllık bakım gibi giderlerin de son bir yıl içerisinde fazlaca artmış olması doğrultusunda bilet fiyatlarına gelen zamların da güncel enflasyon rakamları oranında artmayışı, şoför esnafımızı emeklerinin karşılığını alamayacak konuma getirdi. Şoför esnafımızın daha fazla zorlanmaması ve vatandaşa bu zamların yansıtılmaması için eşel mobil sistemi tekrar gelmeli.”