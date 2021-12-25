TŞOF: Döviz düşüşü şoför esnafımıza yansıtılmalı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, artan fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaşım ücretlerine zam yapılmazken akaryakıt gibi temel giderlerde zamlar yapıldığını hatırlatan Başkan Apaydın şunları söyledi: “Pandeminin başından bu yana ve halen, şoför esnafımız ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Örneğin taşımalı eğitim sözleşmeleri her yıl Haziran’da yapılıyor ve akaryakıt fiyatları o günden bu güne yüzde 60 arttı. Bu artışla birlikte artan maliyetler servisçi esnafımızı çok zorladı. Aynı şekilde dolmuşçu, halk otobüsçü, taksici esnafımız da en önemli gider kalemi olan akaryakıta karşı zorlanırken, bu durum vatandaşa hiç yansıtılmadı. Yalnızca akaryakıt değil zorunlu olan kış lastiği fiyatları, bu lastiğin değişim ücretleri, zincir, motor yağı, araç bakım onarım ücretleri gibi her hizmet ve ürünün fiyatı arttı. Dövizde yaşanan düşüşün şoför esnafımız için de öncelikle akaryakıt ve diğer hizmetler için yansıtılması en büyük beklentimiz.”