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TSPB Başkanı Eraslan: Türkiye ekonomisi çok güvenli ve güçlü adımlarla ilerliyor

TİM ve TSPB ve üyelerinin iş birliği ile gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” 2021 etkinliklerinde konuşan ürkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinin  her geçen gün tüm zorluklara rağmen yoluna çok güvenli ve güçlü  adımlarla devam ettiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile 2019’dan bu yana  düzenlenen ve bugüne kadar Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleştirilen  “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” 2021 etkinliklerinin  ilki 4 Şubat 2021, Perşembe günü çevrimiçi (online) panel ile başladı. Üç oturumlu düzenlenen çevrim içi panelin açılış  konuşmaları TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan tarafından yapıldı.

“Türkiye ekonomisi çok güvenli ve güçlü adımlarla ilerliyor”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinin  her geçen gün tüm zorluklara rağmen yoluna çok güvenli ve güçlü  adımlarla devam ettiğini söyledi.

Eraslan, tüm güçlüklere ve  zorluklara rağmen ihracatçıların özverili çalışmaları ile 12 aylık  ihracat rakamının 170 milyar dolara ulaştığını vurguladı. İhracatta en  çok zorlanılan konunun kur riskinin yönetilmesi olduğunun altını çizen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak bu konuda yetkin  arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli ihracatçılarımıza  katkı sunmak istedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz panellerimizde kur  riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali tablolar  üzerindeki etkisinin yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomilerinde pandemi  nedeniyle yaşanan ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk”  dedi.

“Bu yıl 184 milyar dolar hedefine el birliğiyle ulaşacağız”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Türkiye, küresel salgının getirdiği  ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla, sınaî ve  ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el  birliğiyle ulaşacağız. İhracatımızdaki artışı sürdürülebilir hale  getirmemiz için yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi,  hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik  finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık olarak öne çıkıyor” dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel salgınının getirdiği tüm  olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin 2020’deki başarı dolu  performansına vurgu yaptı. Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar  ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek ihracatı rakamına  ulaştıklarına dikkat çeken Gülle “Yılı belirlenen hedefin üzerinde, 169,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber başardık.  2021’de  de ihracatta yükseliş ivmemiz devam ediyor. Yüzde 2,5 artışla 15  milyar 48 milyon dolar ihracata imza atarak Cumhuriyet tarihinin en  yüksek ocak ayı ihracat rakamına eriştik.  Türkiye küresel salgının  getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla  sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha  kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri  hedeflere el birliğiyle ulaşacağız” dedi.

“Başarıların devamı için istikrar ve sürdürülebilirlik önemli”

Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin zirveye çıktığı bir  dönemde ihracatta kaydedilen rekorların devamı için “İstikrar” ve  “Sürdürülebilirlik” başlıklarının önemine dikkat çekti.  İhracattaki  istikrarlı artışın sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar, para  birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz faktörlere karşı dayanıklı  olunması gerektiğini dile getiren Gülle “Yüksek katma değerli üretim,  doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı  sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık… Ticaret Bakanlığımız liderliğinde, TİM olarak bu konuların tamamında yoğun  şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020'de yaşanan iki kur dalgalanması,  firmalarımızın finansal yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir  kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek, üretim sektörlerinde  faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın  opsiyon piyasaları, future - forward işlemleri gibi finansal araçlara  hakim olmaları elzemdir. Ancak bu sayede döviz kurunda meydana  gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını minimize edebiliriz” diye  konuştu.

“Çalışanlarda ve yatırımcılarda farkındalık oluşturmayı  amaçlıyoruz”

TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: Şirketler, finansal  yönetimde kriz durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırmalı. Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında Hedge  yöntemlerini kullanabilmek şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama  yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi imajına zarar vermemeleri  açısından çok mühim. Bu sebeple ihracat sektörü çalışanlarında ve  yatırımcılarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla geçen sene olduğu  gibi bu sene de ‘Kur Riski Yönetimi’ panelini düzenliyoruz. 2021  yılında ‘Kur Riski Yönetimi’ paneliyle başladığımız webinar serimize,  ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek  temalarla devam edeceğiz.

TSPB ve TİM olarak ihracatta en çok zorlanılan konunu kur riskinin  yönetilmesi olduğuna değinen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak  bu konuda yetkin arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli  ihracatçılarımıza katkı sunmak istedik. Panelimizde bugün yapılacak  kur riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali  tablolar üzerindeki etkisini, Tüm Türkiye’de ve dünyada ekonomilerde  ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk” dedi.