TSPB Başkanı Eraslan: Türkiye ekonomisi çok güvenli ve güçlü adımlarla ilerliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği ile 2019’dan bu yana düzenlenen ve bugüne kadar Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleştirilen “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” 2021 etkinliklerinin ilki 4 Şubat 2021, Perşembe günü çevrimiçi (online) panel ile başladı. Üç oturumlu düzenlenen çevrim içi panelin açılış konuşmaları TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan tarafından yapıldı.

“Türkiye ekonomisi çok güvenli ve güçlü adımlarla ilerliyor”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Türkiye ekonomisinin her geçen gün tüm zorluklara rağmen yoluna çok güvenli ve güçlü adımlarla devam ettiğini söyledi.

Eraslan, tüm güçlüklere ve zorluklara rağmen ihracatçıların özverili çalışmaları ile 12 aylık ihracat rakamının 170 milyar dolara ulaştığını vurguladı. İhracatta en çok zorlanılan konunun kur riskinin yönetilmesi olduğunun altını çizen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak bu konuda yetkin arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli ihracatçılarımıza katkı sunmak istedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz panellerimizde kur riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali tablolar üzerindeki etkisinin yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomilerinde pandemi nedeniyle yaşanan ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk” dedi.

“Bu yıl 184 milyar dolar hedefine el birliğiyle ulaşacağız”

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Türkiye, küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla, sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız. İhracatımızdaki artışı sürdürülebilir hale getirmemiz için yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık olarak öne çıkıyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, küresel salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ihracat ailesinin 2020’deki başarı dolu performansına vurgu yaptı. Yılın son çeyreğinde 51,2 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyrek ihracatı rakamına ulaştıklarına dikkat çeken Gülle “Yılı belirlenen hedefin üzerinde, 169,5 milyar dolar ihracatla kapatmayı hep beraber başardık. 2021’de de ihracatta yükseliş ivmemiz devam ediyor. Yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar ihracata imza atarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına eriştik. Türkiye küresel salgının getirdiği ekonomik kriz döneminde ihracatta kaydettiği başarılarla sınaî ve ticarî potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bu sene 184 milyar dolar hedefine ve daha ileri hedeflere el birliğiyle ulaşacağız” dedi.

“Başarıların devamı için istikrar ve sürdürülebilirlik önemli”

Gülle, küresel ekonomideki belirsizliğin zirveye çıktığı bir dönemde ihracatta kaydedilen rekorların devamı için “İstikrar” ve “Sürdürülebilirlik” başlıklarının önemine dikkat çekti. İhracattaki istikrarlı artışın sürmesi için finansal ve sektörel sorunlar, para birimlerindeki oynaklıklar gibi olumsuz faktörlere karşı dayanıklı olunması gerektiğini dile getiren Gülle “Yüksek katma değerli üretim, doğru sektör seçimi, hedef pazarlarda çeşitliliğin artırmasının yanı sıra stratejik finansal yönetim olmazsa olmaz bir başlık… Ticaret Bakanlığımız liderliğinde, TİM olarak bu konuların tamamında yoğun şekilde çalışıyoruz. 2018 ve 2020'de yaşanan iki kur dalgalanması, firmalarımızın finansal yönetime hassasiyetle eğilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. İthal girdisi yüksek, üretim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm ihracatçılarımızın opsiyon piyasaları, future - forward işlemleri gibi finansal araçlara hakim olmaları elzemdir. Ancak bu sayede döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmalardaki kur zararını minimize edebiliriz” diye konuştu.

“Çalışanlarda ve yatırımcılarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: Şirketler, finansal yönetimde kriz durumlarına karşı bilgi ve bilinçlerini artırmalı. Döviz kurlarında oluşabilecek dalgalanmalar karşısında Hedge yöntemlerini kullanabilmek şirketlerin özellikle üretimlerinde aksama yaşamamaları ve güvenilir tedarikçi imajına zarar vermemeleri açısından çok mühim. Bu sebeple ihracat sektörü çalışanlarında ve yatırımcılarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Kur Riski Yönetimi’ panelini düzenliyoruz. 2021 yılında ‘Kur Riski Yönetimi’ paneliyle başladığımız webinar serimize, ihracatçılarımızın sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilecek temalarla devam edeceğiz.



TSPB ve TİM olarak ihracatta en çok zorlanılan konunu kur riskinin yönetilmesi olduğuna değinen Eraslan, “Gerek TİM gerekse TSPB olarak bu konuda yetkin arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle siz değerli ihracatçılarımıza katkı sunmak istedik. Panelimizde bugün yapılacak kur riskini yönetmekle ilgili aldığımız pozisyonlarımızın mali tablolar üzerindeki etkisini, Tüm Türkiye’de ve dünyada ekonomilerde ciddi anlamda belirsizlik ve zorlukları da konuştuk” dedi.