TSPB’nin kısa film yarışması sonuçlandı

TSPB’nin finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasında dört filmin yönetmeni büyük ödülün sahibi oldu. ‘Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak’ temasıyla gerçekleşen yarışmada dereceye giren filmler toplamda 70 bin TL’ye varan para ödülü kazandı. Yarışmada “Azim” senaryosuyla finale kalan Fatma Nur Vural’ın filmi birinci seçildi. Yarışmanın ikincisi “Yarınlara Umutla Bakmak” filmi ile Yaşar Yıldırım oldu. Yarışmada Ömer Dişbudak “Tematik Tabu” filmiyle üçüncü olurken, Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü’nü ise “Çelik Dede” filmiyle Turan Güngör kazandı.

Kısa film yarışması sonuçlarını değerlendiren TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, finansal farkındalığın ve finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Öztop, “Bireylerin finansal bilgi eksikliklerini gidermeleri, bilinçli tasarruf ve yatırım kararları almaları kendi gelecekleri açısından olduğu kadar ülkemizin ekonomik gelişimi ve kalkınması için de çok büyük önem arz ediyor. Birlik olarak finansal okuryazarlığın artırılması ve yatırımcıların bilgilendirilmesi için eğitim ve etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz’’ dedi.