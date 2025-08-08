TT sigara grubuna zam geldi
Son dönemde ardı ardına gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarının ardından, TT Grubu sigaralarına da zam yapıldı. Böylece tüm büyük sigara gruplarında fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.
ÖTV artışlarının ardından tütün ürünlerine gelen zamlar, TT Grubu sigara fiyatlarına da yansıdı. Yapılan son zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 82 TL'ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı ise 100 TL oldu. Yeni fiyatlar 9 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.