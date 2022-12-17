TÜBİSAD: Türkiye'de alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

TÜBİSAD'dan yapılan açıklamada, ETBİS'in bu yılın ilk yarısına ilişkin verileri değerlendirildi. Verilere göre, salgın ile hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren e-ticaret hacmi, ilk yarıda da büyümeye devam etti. Türkiye'de alışveriş alışkanlıkları kökten değişirken, ETBİS aracılığıyla açıklanan verilere göre, 2022'nin ilk yarısı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 artarak 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun yüzde 38'lik kısmı sipariş adetlerindeki artıştan, yüzde 57'lik kısmı sepet tutarındaki artıştan geliyor. Sipariş adetleri 2 milyar 294 milyona ulaşırken, e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 17,6'dan yüzde 18,5'e yükseldi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve E-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle sipariş adedindeki yüzde 38'lik artış, pandemi etkisinin bitmesine rağmen tüketicilerin alışveriş davranışlarının kalıcı olarak değiştiğinin çok önemli bir göstergesi. ETBİS verilerine göre, 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116'lık artışla 348 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu büyüme ile pazar dinamiklerinin çok hızlı değiştiği görülüyor.”