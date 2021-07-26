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TÜBİTAK, 128 personel alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM) istihdam edilmek üzere 128 personel alımı gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM) 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.

İşe alınacak personel, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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