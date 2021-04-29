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TÜBİTAK 70 proje personeli alıyor

TÜBİTAK Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesine çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesine ilandaki pozisyonlara belirtilen mezuniyet alanlarına göre personel alımı yapacak.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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