TÜBİTAK 9, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 36 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ar-Ge personeli, uzman yardımcısı/uzman kadroları için son başvuru tarihi 5 Nisan, teknisyen/tekniker, yönetici asistanı için ise 19 Mart olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" ve İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.

Konuyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.