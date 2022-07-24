TÜBİTAK BİGG hibe desteği için başvurular başladı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TürkTraktör, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen TÜBİTAK BİGG programlarından BİGG GARAJ Projesi kapsamında, yeşil teknolojiler üzerine çalışan Ar-Ge ve inovasyon içeren girişimler için hibe desteği sağlanacak.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, BİGG GARAJ Yeşil Büyüme Programı çerçevesinde 450 bin liralık TÜBİTAK BİGG hibe desteği için yeni dönem başvurularının alınmasına başlandı.

Programda, Türk Traktör mentorlarıyla, teknoloji ile tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik ile çiftçiler için dijital çözümler konuları üzerinde çalışılacak.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, yeşil teknolojiler üzerine çalışan, AR-GE ve inovasyon içeren projesini geliştirmek ve 450 bin liralık geri ödemesiz yüzde 100 hibeyle kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları, BİGG GARAJ için "etugaraj.org" adresinden detaylı bilgi alarak, başvuru yapılabilecekler.

Program hakkında

BİGG Programı, Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe destek programı olarak tanımlanıyor.

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)-GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015'ten beri, BİGG GARAJ Programı kapsamında 20'den fazla ilde, çevrimiçi olarak düzenlediği girişimcilik eğitimlerine 1000'den fazla, mentorluk programına 500'den fazla girişimci katıldı ve 80 ekip 13,1 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.

Program çerçevesinde sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri, TOBB ETÜ TTO-GARAJ tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.

Kimler başvurabilir?

BİGG GARAJ, iklim değişikliği, karbon salımı ve sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi amacına katkı sunacak çalışmalar, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı, tarladan sofraya sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir akıllı ulaşım gibi tematik alanları kapsıyor.

Hibe desteği projeye başvurmak için herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezunu, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak gerekiyor.