TÜBİTAK “çığır açıcı teknolojilere” odaklandı

Türkiye’nin konumu itibarıyla iklim değişikliğinin etkilerinden dünyadaki diğer bölgelere göre yüzde 20 daha fazla etkileneceğinin belirtildiğine işaret eden Mandal, şöyle konuştu:

“Böyle bir dönemde, ülkemizin iç ve dış tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırarak kendi kendine yeten konuma gelmesi ve bölgesel, küresel tedarik zincirlerindeki yeniden konumlanma fırsatlarını değerlendirmesi önemli. Eylül 2021’de 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ortaya koyulmuştur. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik çözüm bekleyen konuların büyük çoğunluğu bugünün teknolojileri yerine, geleceğin teknolojilerinde yapılacak çalışmalar ve yatırımlarla çözülebilecek konulardır. Yeşil hidrojen ve amonyak, karbon yakalama, yeni nesil nükleer reaktörler, ileri enerji depolama, sentetik biyoloji, dijital tarım, alüminyum ve yeşil kimya dahil pek çok alanda çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç var.”