TÜBİTAK personel alımı için ilan açtı
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 99 personel alınacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.
İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 5 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılabilir.
İlan detayları ve başvuru şartları için tıklayınız
Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.