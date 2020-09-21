TÜBİTAK, personel alımı yapacak

21 Eylül 2020

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) alınacak personelden 24'ü Kamu Sertifikasyon Merkezi'nde (KAMU-SM), 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA