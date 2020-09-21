TÜBİTAK, personel alımı yapacak
TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı KAMU-SM'de,Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 29 personel alımı yapacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) alınacak personelden 24'ü Kamu Sertifikasyon Merkezi'nde (KAMU-SM), 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.
Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.
İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: AA