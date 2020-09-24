TÜBİTAK'tan 144 girişimciye Teknogirişim Sermayesi Desteği

24 Eylül 2020

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, başladığı 2012'den bu yana yenilikçi iş fikirlerine sahip gençlere destek olmaya devam ediyor. Programa kabul edilenlere, 200 bin TL’ye kadar hibe verildiği program kapsamında akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 144 girişimci 2019 yılı ikinci çağrı kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteği alacağı TÜBİTAK tarafından duyuruldu. Böylelikle 2012-2020 yılları arasında BİGG programından yararlanarak toplam bin 525 adet teknogirişim, şirketi kurulmuş olacak.

"Girişimciye hem nakit desteği hem de vergi kolaylığı"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, programın girişimcilere sağladığı nakit desteğinin yanında kazanç vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi istisnaları ile SGK işveren primi istisnalarından da faydalanma imkanı sunduğunu söyledi. Şirketleşme sürecindeki katkılarına değinen, girişimcilerin şirket kurma konusunda uzmanlardan destek almaları, şirketleşme işlemlerinin tamamlanmasında sınırlı zaman dilimi olması nedeniyle kritik önem taşıdığını belirten Şenel, "Girişimcilerin BİGG programıyla başlayan şirketleşme süreçlerinde yanlarında olan ve süreçteki tüm adımlarda onlara yol gösteren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin iş fikrini gerçekleştirmesine yardımcı oldu." dedi.

Genç girişimciler şirket kurmaya teşvik ediliyor

BİGG programının detayları hakkında bilgi veren Şenel, “TÜBİTAK 1512 projesi kapsamında geliştirilen BİGG programı, genç girişimcileri şirket kurma konusunda teşvik ederek ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Bizler de bu destekten faydalanmaya hak kazanmış girişimcilere Ar-Ge projesinin ara dönem mali raporunun hazırlanması ve şirketleşme süreçlerinde, yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde uzmanlaşmış kadromuzla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Desteği almaya hak kazanan 144 girişimcinin Ekim ayında şirketlerini kurmaları ve 1 Kasım 2020 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalarına en kısa sürede başlamaları gerekiyor. Biz de IFASTURK olarak gerekli tüm işlemleri girişimcilerle birlikte tamamlamak üzere yanlarında olacağız.” şeklinde konuştu.