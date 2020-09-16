TÜDKİYEB Başkanı Çelik, cari açığın kapatılması için "küçükbaş ihracatı" önerdi

16 Eylül 2020

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, döviz geliri elde etmenin ve ihracatın önem kazandığını belirterek, "Cari açığın ilacı küçükbaş hayvancılıkta. Dünyada koyun keçide 10 milyar doların üzerinde canlı hayvan ve et ihracatı yapılıyor. Talebin gittikçe arttığı bu alanda, milyarlarca dolarlık bir potansiyelimiz olduğu gözden kaçırılmamalı." ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2018 verilerine göre, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın koyun ve keçi etiyle canlı koyun ve keçi ihracatında dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Koyun eti ihracatında İngiltere’nin 3'üncü, İrlanda’nın 4'üncü sırayı aldığını, 5'inci olan Hollanda’nın bu başarıyı 1 milyon baştan daha az koyun varlığıyla, ithal ettiği ürünü ihraç ederek gerçekleştirdiğine işaret eden Çelik, "Bizim ise son rakamlara göre 42,7 milyon başa ulaşan koyun, 12,3 milyon keçi varlığımıza rağmen ihracatımız neredeyse yok denecek kadar az düzeyde kalıyor. 4 milyon dolarlık ihracatımız, 62,5 milyon dolarlık ithalatımız var. İhracata odaklı üretime geçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye'nin ithalat pazarlarına uzak olan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göre ihracatta çok daha avantajlı bir bölgede yer aldığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Uçakla 3 saatlik uçuş mesafesinde yer alan ülkelerden Fransa 570, İngiltere 483, Almanya 477, Hollanda 413, Birleşik Arap Emirlikleri 291, Katar 221, İran 215, Suudi Arabistan 177, Ürdün 142, Kuveyt 82, Bahreyn 56, Umman 48 milyon dolarlık koyun eti ithalatı yapıyorlar. Hatta 1 milyar 308 milyon dolarla en büyük koyun eti ithalatçısı olan Çin ve 933 milyon dolar ikinci büyük ithalatçı olan ABD bile çoğu noktasında Türkiye’ye daha yakın. Suudi Arabistan 518, Libya 190, Katar 141, Kuveyt 113 milyon dolarlık canlı koyun, Umman 110, Suudi Arabistan 67 milyon dolarlık canlı keçi ithalatı yapıyor. Üstelik Orta Doğu’da, Afrika’da, Asya’da koyun keçi eti ithalatı ve koyun keçi eti ithalatı yapan ülkelerin çoğu Müslüman. Bizim bu pazarlara girmemiz dini açıdan da daha kolay."

"10 milyar dolarlık pazar"

Cari açığın ilacının küçükbaş hayvancılıkta olduğunun altını çizen Çelik, "Dünyada koyun keçide 10 milyar doların üzerinde canlı hayvan ve et ihracatı yapılıyor. Talebin gittikçe arttığı bu alanda, milyarlarca dolarlık bir potansiyelimiz olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Eğer Avustralya 3 milyar dolara, Yeni Zelanda 2,7 milyar dolara yakın ihracat yapıyorsa, ithalat pazarlarının tam ortasında yer alan Türkiye’nin küçükbaş ihracatı çok uzun olmayan bir zamanda bu rakamlara ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hayvancılığa gereken önem ve desteği verdiklerini, hayvan varlığında son yıllarda görülen hızlı artışın da bunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA