TÜDKİYEB Başkanı Çelik’ten üreten çiftçiye Bağ-Kur prim desteği verilmesi talebi

Girdi fiyatlarının yüksekliği, kuraklık ve son iki yıldır yaşanılan koronavirüs salgını gibi nedenlerle çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bunlara bağlı olarak çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamamaları nedeniyle çiftçi sayısının giderek azaldığına dikkat çekti.

Bu durumun tarımsal üretim açısından sürdürülebilir olmadığını belirten Çelik, “Çiftçi ve üreticilerimizin sosyal güvenlik kapsamına alınması çok önemli bir reform olmakla birlikte bugün gelinen noktada çiftçi ve üreticilerimiz Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlanmaktadır. Üreten çiftçilerimize Bağ-Kur prim desteği sağlanmalıdır. Bağ-Kur primleri son iki yıldaki olağanüstü şartlar göz önüne alınarak bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından karşılanmalıdır."