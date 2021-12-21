TÜDKİYEB'den kurdaki düşüşün girdi fiyatlarına yansıtılması çağrısı
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, döviz kurlarındaki düşüşlerin akaryakıt, yem ve gübre gibi girdi fiyatlarına da yansıması gerektiğini bildirdi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurdaki düşüşün akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına yansıması gerektiğini söyledi.
Döviz kurlarındaki gerilemenin hayvancılık sektörüne yönelik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, “Kurun düşmesinden ziyade yükselen fiyatların tekrardan düşmesini ve normale dönmesini talep ediyoruz. Kurdaki düşüşlerin akaryakıt, yem ve gübre fiyatlarına da yansımasını istiyoruz." ifadesini kullandı.