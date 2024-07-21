TÜED Başkanı'ndan en düşük emekli maaşı tepkisi: Hastaneler emekli dolu, yeterli beslenemiyoruz!

Emeklileri temsilen en düşük emekli maaşına dair 10 bin liradan 12 bin 500 liraya artırılmasına yönelik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere katılan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, “Ömrümüzün son döneminde insan onuruna yakışır bir hayatı yaşamak istiyoruz. Beslenemeyen emekliler hastanelere düştü” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Paket komisyonda görüşülürken söz alan Ergün, sahadan geldiğini ve Türkiye'nin her vilayetini karış karış geztiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben bunları size anlatmakla sorumlu bir kişiyim. Bakın, eğer emeklilerin hakkı verilemediği takdirde, bunun psikolojik, sosyal ve sağlık boyutları olacak, ülkemize çok daha büyük masraflar çıkaracak. Sağlıklı beslenemeyen bir toplum hastalığa davetiye çıkarır. Sizlerden istirhamım, sizler bizim evlatlarımızsınız, hastanelere gidin, gezin; bakın, aklınızın alamayacağı kadar hasta sayısıyla dolu. Niye? Çünkü sağlıklı beslenemiyorlar” diye konuştu.

TÜİK'e sert tepki: Hangi terazide ölçtün?

Temmuzda yüzde 19.31 zam alan memur emeklilerine de işçi emeklileri gibi yüzde 24.73 zam verilerek eşitlenmesini isyen Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu’na tepki göstererek, “Hangi terazide ölçtün de 24.73’ü buldun? TÜİK’e asla inanmıyoruz. TÜİK’i mahkemeye verelim diye ülke genelinde muazzam bir tepki var” dedi.