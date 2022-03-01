TÜED: Ekonomideki büyümeden emeklilere pay verilsin

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye ekonomisindeki büyümeye ilişkin yaptığı açıklamada, büyümeden toplumun her kesimi gibi emeklilerin de payına düşeni istediğini söyledi.

Emeklilerin eşleriyle birlikte nüfusun yüzde 32'ini temsil ettiğini belirten Ergün, şunları kaydetti: “2021'deki büyümeyi, tüketim yöntemiyle en fazla emekliler sırtlamış durumdadır. TÜİK'in hesaplamasına göre, 2021'de tüketim yüzde 15 artmış ve bunun Türkiye ekonomisine katkısı yüzde 9 olmuştur. Emeklilerimize altı aylık dönemlerde gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam yansıtılırken, büyümeden pay verilmemesi en büyük adaletsizlik olmuş ve gelir dağılımının bozulmasına neden olan bir etki yapmıştır. Gelir dağılımında adaletin sağlanması için emeklilerimize refahtan pay verilmelidir. Her yıl büyüyen Türkiye ekonomisine harcamalarıyla katkı yapan emeklilerimize büyümeden pay verilmeli ve refah topluma eşit bir şeklide yansıtılmalıdır."