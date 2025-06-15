TÜED: Sadece TÜFE zammı yoksulluğa mahkûm eder

TÜED Başkanı Ergün, temmuz zammının sadece TÜFE’ye endeksli kalmasının emeklilerin yaşam kalitesini düşüreceğini belirterek, seyyanen artış ve refah payı düzenlemesi talep etti.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin büyük bölümünün en düşük aylık olan 14 bin 469 TL ile yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Gelir düzeyinin düşüklüğüne rağmen, temel yaşam giderlerinin hızla arttığını hatırlatan Ergün, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları, emeklilerin mutfağındaki gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamların TÜFE’ye endeksli olduğunu, memur emeklilerinin ise toplu sözleşme oranlarına göre zam aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Sadece TÜFE’ye bağlı bir artış, emeklileri kalıcı yoksulluk riskine sürüklüyor. Geçim sıkıntısı büyürken, refah payı ve seyyanen artışlar artık zorunlu hale gelmiştir.”

"En düşük aylık asgari ücret düzeyine çekilmeli"

TÜED Başkanı ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ergün, 2000 sonrası emekli olanların intibak sorununun hâlâ çözülmediğini belirterek, emekli aylığı hesaplama sisteminin de yeniden ele alınması gerektiğini kaydederek, “Mevcut sistem, çalışma süresi uzadıkça maaşı düşüren bir modele dönüşmüş durumda. Bu hem sosyal güvenliğin eşitlik ilkesine hem de çalışma motivasyonuna zarar veriyor” dedi.

Kira ve yakacak yardımı talebi

Kazım Ergün, TÜED’in saha verilerine göre emeklilerin yüzde 23’ünün kiracı, yüzde 35’inin sobalı evde yaşadığını belirterek, düşük gelirli emeklilere yönelik kira ve yakacak yardımı gibi sosyal destek programlarının hızla hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.