TÜED'den 2000 sonrası emeklilere intibak talebi: Aylık hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı

TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Başkanlar Kurulu, 7 Mart'ta Ankara'daki Genel Merkez binasında toplandı.

Ülkenin ve emeklilerin sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, terörsüz bir Türkiye ortak hedefi için bu soruna siyaset üstü bakılması gerektiği ifade edildi.

Toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisinde, 2000 sonrası dönemde aylık hesaplama sistemindeki değişikliklerin kök aylıkları düşüren etkisine dikkat çekilerek, karma aylık hesaplama sistemi yerine, çalışılan tüm dönemler için tek bir aylık hesaplama sisteminin getirilmesi talebinde bulunuldu.

TÜED Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde, başlıca şu taleplere yer verildi:

"Emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, kısa sürede değerini yitirmiş ve emeklilerin alım gücünde ciddi kayıplar oluşmuştur. TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE oranları çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmadığından, yüzdeli zamlara, emeklileri koruyan bir sistem olarak bakılmamaktadır. Bu nedenle, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır.

Emekli aylıklarında oluşan eşitsizlikler, 2000 sonrası emeklilere intibak yapılarak çözülmelidir. İntibak, bir zam değil, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olan emeklilerin aylıklarının eşitlenmesidir.

Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin, uygulanmaya başlandığı 2018 yılından itibaren, yıllık TÜFE artışlarıyla bile olsa güncellemesi, emeklilerin en büyük beklentisidir.

"Aylık hesaplama sistemi yeniden ele alınmalı"

Emeklilere, bu yılın ocak ayında yapılan zam yetersiz kalmıştır. TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE artışına göre emekli aylıklarına zam yapılması, emeklileri koruyan bir sistem olarak görülmemektedir. Kök aylıkların düşük kalması karşısında 14.469 lira ödeme, açlık sınırının altında kalmaktadır. Bu nedenle, aylık hesaplama sistemi yeniden ele alınmalıdır.

Vergilerin arttığı bir dönemden geçilmektedir. Emeklilere ödenmekte olan yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları günümüzde anlamsız kalmıştır. Ek ödeme oranı yüzde 10 olarak yeniden belirlenmelidir."