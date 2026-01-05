TÜED'den seyyanen zam ve intibak çağrısı: Emekli ayı çıkaramıyor

Türkiye’de 17 milyon emeklinin gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon verisinde. 2025'in son enflasyon verisiyle hem memurun hem de emeklinin zam oranı netleşecek. Ancak emeklinin seyyanen zam talebi de gündemde.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, maaş artışıyla emeklinin geçim sıkıntısının çözülemeyeceğini, emeklilik sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

"Emekli aylık hesap yapamaz durumda"

Bbir emekliye 4 çalışan düştüğünü hatırlatan Ergün seyyanen zam beklediklerini belirterek "Yüzdeli zamlar bize huzur getirmiyor. Yüzdeli zam, fakiri daha fakir hale getirirken diğerini de iyi bir noktaya taşımıyor. Yüzde 13 kadar bir zam öngörülüyor. Beklentimiz insanoğluna yakışacak bir rakam tespit edilip verilmesi. Eskiden 5, 10, 20 yıllık planlarla hesaplar yapabiliyorduk. Bugün aylık hesap yapamaz durumdayız. Emekliye verilen para dışarıya değil pazarcıya, kasaba, fırıncıya gider, ekonomiyi canlandırır" dedi.

"Bu sistemle emeklinin geçinmesi mümkün değil"

Mevcut sistemde kök maaşların ciddi biçimde eridiğini dile getiren Ergün şöyle konuştu:

"Bugün en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira ama bu rakam devlet katkısıyla oluşuyor. Birçok emeklinin kök maaşı 9-10 bin lira seviyesinde. Emeklilik sistemi değiştirildi. Eskiden yüzde 70-75 olan maaş bağlama oranı bugün yüzde 28-35’e düşürüldü. Bu sistemle emeklinin geçinmesi mümkün değil.

Yeniden bir intibak düzenlemesine ihtiyaç var

Emekliler arasındaki maaş farkları ciddi boyutlara ulaştı. 2000 sonrası emekliler için 13 yıldır intibak yapılmadı. Yeniden bir intibak düzenlemesine ihtiyaç var. Aynı gün işe başlamış, aynı primi ödemiş insanlar farklı tarihlerde emekli oldukları için farklı maaş alıyor.

1 Ekim 2008’den sonra göreve başlayan bir kamu görevlisi, babasıyla aynı ünvanda olmasına rağmen yarıdan az emekli maaşı alıyor. Bu tablo gelecek nesiller için büyük bir adaletsizliktir. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı. Birçok emekli geçinemediği için ikinci bir işte çalışıyor. Emekli tatil yapamıyor, dinlenemiyor. Şehirlerde 1+1 ev kiraları 20-25 bin liraya ulaştı. Ev sahibi olmayan bir emekli için hayat zor."