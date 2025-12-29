Tufan Erginbilgiç, Rolls-Royce'un başına 2023 yılında geçti. Köklü değişikliklere imza atan Erginbilgiç bu hamlesi ile İngiliz lüks araç üreticisini yeniden devler ligine yükseltti. Bu başarı çok konuşulurken şimdi vatandaşlar "Tufan Erginbilgiç kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunu peş peşe yöneltiyor.

Tufan Erginbilgiç kimdir?

Rolls-Royce’un yeni CEO’su olan Tufan Erginbilgiç, 61 yaşındadır ve Artvinlidir. Eğitimini Türkiye ve ABD’de tamamlayan Erginbilgiç, uzun yıllar enerji sektörünün küresel devlerinden BP’de üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Lisans eğitimini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Erginbilgiç, ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA yaptı. 1989 yılında ise Ohio State Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Kariyerine Mobil Oil’de başlayan Erginbilgiç, 1996 yılında gerçekleşen BP–Mobil birleşmesi sonrası BP’ye katıldı. 1990–1997 yılları arasında Mobil’de görev aldıktan sonra, BP bünyesinde 20 yılı aşkın süre çalıştı. Bu sürenin son 5 yılında şirketin üst yönetim kadrosunda yer aldı.

BP’deki son görevinde, rafinaj, petrokimya ve pazarlama operasyonlarını kapsayan Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu’nun CEO’luğunu üstlendi. Görev süresi boyunca şirket, hem karlılık hem de operasyonel güvenlik alanında rekor performanslara imza attı.

2020 yılında BP’den ayrılan Erginbilgiç, altyapı yatırımlarına odaklanan ve yatırımcılar adına 81 milyar doları yöneten Global Infrastructure Partners’ta (GIP) ortak olarak görev aldı. Ayrıca havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren GKN başta olmak üzere, ağır sanayi ve imalat şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Tufan Erginbilgiç, enerji, sanayi ve finans alanlarındaki uzun soluklu uluslararası tecrübesiyle Rolls-Royce’un dönüşüm sürecini yönetecek isim olarak öne çıkıyor.