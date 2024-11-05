TÜFE bazlı reel döviz kuru 43 ayın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında yüzde 3,1 artış göstererek 64,82 puan olarak hesaplandı. Bu değer, 2021 yılı Mart ayında görülen 65,00 seviyesinden sonraki en yüksek rakama ulaşıldığını işaret ediyor.

Eylül ayında 62,78 puan olan TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 62,86 puana revize edilirken, Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de yüzde 2,0 artışla 93,62 puana yükseldi. Bir önceki ayın Yİ-ÜFE bazlı endeksi ise 91,74 puandan 91,81 puana revize edildi.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 52,42 puana çıkarken, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 74,63 puana yükseldi.