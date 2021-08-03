TÜFE faize geldi, yabancılar Merkez için revizyona gitti

Tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 1,6 seviyesindeki beklentilerin üzerinde yüzde 1,80 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 18,95 ile politika faizine dayandı.

Analistler ÜFE-TÜFE makasının 26 puana çıkması ve gıdada fiyat artışı beklentisinin enflasyonda zirvenin henüz görülmediğinin işareti olabileceğini belirtiyor.

Yaz aylarında enflasyonda 'oynaklık' olacağını paylaşan Merkez Bankası, son çeyrekten itibaren enflasyon patikasında düşüş yaşanacağını öngörüyor.

Artık, önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 19 üzerine çıkıp çıkmayacağı, politika faizinde yeni bir artış beklentisinin oluşup oluşmayacağı tartışılıyor.

Piyasalar özellikle de 12 Ağustos’taki PPK toplantısı yaklaştıkça, para politikasının sıkılığını daha fazla sorgulayacak.

Bununla birlikte temmuz enflasyonunun hemen ardından bazı yabancı kurumlar beklentilerinde değişikliğe gitti.

JPMorgan, yıl sonuna kadar 50'şer baz puanlık sadece 2 faiz indirimi beklediklerini bildirdi. JP Morgan daha önce yayınladığı raporda ekim, kasım ve aralık aylarında olmak üzere toplam 3 kez 50'şer baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyordu. Kuruluş ayrıca, 2022 yılı sonu için politika faizi tahminini de yüzde 14,5'ten yüzde 15'e yükseltti.

Scope Ratings de Türkiye için yıl sonu faiz beklentisini yüzde 16'dan yüzde 17'ye revize etti. Kuruluşun ülke kredi notları bölümü direktörü Dennis Shen, "Faiz indirimi olasılığı sonbahara kadar masadan kalktı. Daha siyasi baskı ile yaz aylarında erken faiz indirimine gidilmesini bekliyorduk" diye konuştu.

Barclays ise TCMB'den bu yıl dördüncü çeyrekte beklediği 250 baz puanlık faiz indirim beklentisini aralık ayında 100 baz puana çekti. Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, yıl sonu enflasyon beklentisini 1,6 yüzde puan artırarak yüzde 16,4’e çıkardı.