TÜFE ve ÜFE ne kadar oldu?

Merakla beklenen TÜFE ve ÜFE verisi belli oldu. TÜFE aylık bazda yüzde 2,39 artarken, ÜFE-TÜFE makası ise 26,42 ile rekor kırdı. Yıllık enflasyon yüzde 19,58'den 19,89'a yükselirken gıda enflasyonunda ise en yüksek artış 27,41 ile gıda ve alkosüz içeceklerde yaşandı. Lokanta ve oteller yüzde 25,23 olurken, ev eşyası ise 23,03 ile takip etti.

Yıllık tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı. ÜFE ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak kaydedildi. Buna göre ÜFE-TÜFE makası 26,42'ye çıktı.

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan Yeniden Değerleme Oranının hesaplanmasına esas olan enflasyon oranı ise yüzde 36,20 olarak açıklandı. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak. Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.