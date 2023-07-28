TÜFE'nin yıllık bazda %47.3'e çıkması bekleniyor

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %6.4 ila %10.6 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %43.50 ila %49.40 arasında bulunuyor.

Ekonomistler, yılsonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle Ağustos'a da sarkan bir etki öngörüyor.

Perşembe günü açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini yılsonu için %22.3'ten %58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

Politika faizi iki ayda 900 baz puan arttı

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini iki ayda 900 baz puan arttırdı.

TCMB enflasyonda önümüzdeki yıl başlayacak düşüşün kalıcı olmasına odaklandıklarını belirtse de politika faizinde yapılan sıkılaşmanın piyasa beklentisinin altında kalması sebebiyle yatırımcılar tam olarak ikna olmuş değil.

Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmıştı. Bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan %85.51'e ulaşmış sonrasında hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL'deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Haziran ayında tahmin medyanı %51.50 seviyesindeydi

Haziran ayında enflasyon aylık alkollü içecekler, tütün ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar ile %3.92 artarken yıllık bu senenin dip seviyesi olacağı kabul edilen %38.21 olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %59.9 seviyesinde bulunurken, tahminler %49.5 ila %69.0 bandında yer alıyor. Haziran ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %51.50 seviyesindeydi.

TÜİK Temmuz ayı TÜFE verilerini 3 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak.