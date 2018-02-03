Tüfenkci: Ekonomi bu yıl da büyüyecek

03 Şubat 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin geçmişten bu yana bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi geliştirme, kalkındırma adına her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

"Nasıl 2016'da hain FETÖ'nün darbe girişimine karşı oluşan kırılganlıklar karşısında almış olduğumuz tedbirlerle 2017'ye güçlü bir şekilde girmişsek yine her türlü şoklara dayanıklı ekonomimizle sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz" diyen Tüfenkci, "Kamu maliyemiz ve bankalarımız şoklara karşı dayanıklı. Almış olduğumuz, tedbirle özellikle imalat sanayisi, istihdam ve üretime yönelik teşviklerimizle ve yine Kredi Garanti Fonu'nun imalat sanayisine yönelik kredileriyle ekonomimiz 2018'de de büyümeye devam edecek ve 2019'a emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Terör örgütlerine karşı Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de konuşan Tüfenkci, güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyon icra ettiğini belirtti.

Zayiatın az olduğunu belirten Tüfenkci, "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizin barışını sağlama, özgürlüğüne kavuşturma adına bu harekatı yapıyoruz. Harekatın adı da onun için Zeytin Dalı. Biz o bölgelerde özellikle PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerinin zulmünden halkı kurtarmak, oradaki gençleri, çocukları zorla, tehditle silah altına alarak, çocuklara, kadınlara, yaşlılara zulüm eden, savaşa, teröre bulaştıran bu örgütün oradan bir an evvel temizlenmesi, sökülüp atılması gerekir. Güvenlik güçlerimiz, kahraman ordumuz da gereğini yapıyor. İnşallah kısa zamanda başarıyla sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA