Tüfenkci: Fiyat etiketinde yanıltıcı uygulamalara taviz yok

17 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde satışa konu mal veya hizmetlerin fiyat etiketleriyle tarife ve fiyat listelerinde yanıltıcı uygulamalarda artış olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bakanlığa yapılan söz konusu başvurularda, "malların satış fiyatlarıyla kasa fiyatlarının farklı olduğu ve tüketici lehine olan fiyatın uygulanmadığı" yönünde şikayetlerin yer aldığına işaret etti.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacının, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin ele alınması olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, listede belirtilen fiyatlarla kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olanın uygulanması gerektiğini anımsattı.

Bakan Tüfenkci, fiyat etiketinde; ödenecek tüm vergiler dahil malın satış ve birim fiyatları, malın üretildiği ülkeyi ifade eden üretim yeri, malın cinsini gösteren ve ayırıcı özelliğini içeren bilgilerin yer almasının şart olduğunu dile getirdi.

Bu bilgilerin, malın ambalajının veya kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bu mümkün olmadığında, aynı bilgileri kapsayan fiyat listeleri kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde, malın satışa sunulduğu iş yerinde uygun yerlere asılmalı. Bu etiketlerde yer alan satış fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olması durumunda ise tüketici lehine fiyat uygulanmalı. Fiyat etiketinde yanıltıcı uygulamalara taviz yok" diye konuştu.

202 bin TL idari para cezası kesildi

Kanun ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, alışverişe konu mal veya hizmetlerin fiyat bilgilerinin doğru, eksiksiz, karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde bulunmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, mevzuatı ihlal edenlere gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Tüm valiliklere, ilgili kanun kapsamında fiyat etiketine ilişkin denetim faaliyetlerine ağırlık vermeleri hususunu ilettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, "Ticaret il müdürlüklerince yapılan fiyat etiketine ilişkin denetim sonuçlarına göre bu yıl denetlenen 7 bin 205 firma ve yaklaşık 796 bin üründen, 665 firma ile 992 üründe aykırılık tespit edildi ve 202 bin lira idari para cezası uygulandı" diye bilgilendirmede bulundu.

"Yalancı indirimlere aldanmayın"

Bakan Tüfenkci, indirimli mal veya hizmetin düşürülen satış fiyatıyla indirimden önceki fiyatının da tarife ve listeleriyle etiketlerinde gösterileceğine işaret ederek, satıcının indirimli mal veya hizmetini indirimden öncekinden daha düşük fiyatla satışa sunduğunu ispat etmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Bir işletmenin, açılması, devredilmesi, iş yeri adresi veya faaliyet konusu değişikliği nedeniyle yapacağı indirimli satışların süresinin üç aydan, tasfiye durumunda ise altı aydan fazla olamayacağına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, Bakanlık, belediyeler ve ilgili odaların Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevli olduğunu söyledi.

Bakan Tüfenkci, denetimlere rağmen ürünü yüksek fiyatlı gösteren, indirim konusunda tüketiciyi aldatan ve yıl boyu ürününü indirimde gösteren firmalara da işaret ederek, yalancı indirimlere aldanılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA