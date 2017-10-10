Tüfenkci: İş adamlarımızın paniklemesine gerek yok

10 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlıkta, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Umarız bu durum kalıcı olmaz. Sorunun diyalogla çözüleceğini düşünüyoruz. Türkiye şoklara dayanıklı bir ülke, nice şoklar yaşadık. Elbette bu konuda hükümet olarak hangi adımları atacağımızı, neler yapacağımızı konuşuyoruz ve belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, "Bu noktada iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Üretim, ticaret ve hayatın olağan akışı devam eder, her şey bir vizeyle bağlantılı değil. Bu süreç de diyalogla çözülür. Bana intikal ettiği kadarıyla kapılarda şu ana kadar çevrilen bir Amerikan vatandaşı yok. Zaten uygulama yeni ve anında haberdar oldukları için vizesi olmayanlar zannederim yurda giriş teşebbüsünde bulunmadılar" diye konuştu.

Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından sınır kapısının kapatılıp kapatılmayacağının sorulması üzerine de "Konuya yönelik tedbirlerden birisi de bu olabilir. Konuya ilişkin süreç devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti var. Burada o konular görüşüldükten sonra hükümetimiz karar verir. Şu anda atılmış bir adım yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA