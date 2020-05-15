TÜGİAD Başkanı Şohoğlu COVID-19 sürecini dunya.com’a değerlendirdi

15 Mayıs 2020

Hüseyin GÖKÇE

TÜGİAD üyelerinin e-ticaret ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin COVID-19 sürecinde diğer sektörlerden pozitif ayrıştığını belirten Anıl Alirıza Şohoğlu, bir çok şirketin ise süreçten ciddi şekilde etkilendiğini bildirdi.



Bu dönemde reel sektörün desteklenmesi için atılan adımların finansman tarafının yükünün kamu bankaları üzerinde kaldığını belirten Şohoğlu, özel bankaların sürece dahil olmakta geç kaldığını aktardı. Ancak, kamu bankalarının da gerek mevzuat gerekse personel sayısı sebebiyle herkese yetişmekte zorluk yaşadığının altını çizen Anıl Alirıza Şohoğlu, özel bankaların da devreye girmesi gerektiğini bildirdi.



Mücbir sebep kapsamındaki sektörlere yönelik muğlak durumların bir çok sektör için sıkıntı yarattığını dile getiren Şohoğlu, “Mücbir sebep kapsamındaki sektörlerle işbirliği içinde olan pek çok yan sektör bu desteklerden faydalanamadı hala açıklığa kavuşturulması gereken noktalar olduğu kanaatindeyim” dedi.



“Bir çok ödeme aynı zamana yığılacak”



Kamuya olan bazı yükümlülüklerin ertelenmesinin iş dünyası açısından önemli bir destek olduğunun altını çizen Şohoğlu, normale dönüşle birlikte bunların geri ödemesinin aynı zamana denk gelecek olmasının yaratacağı sıkıntıyla ilgili ise taksitlendirmeyle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Özellikle ihracatın lokomotifi olan otomotiv sektörünün desteklenmesi için, iç pazarda otomotiv satışı kolaylaştırıcı ve destekleyici önlemler alınmasının büyük fayda sağlayacağını ifade eden Şohoğlu, “Gayrimenkul sektörünün eldeki mevcut konut stokunun eritilip, piyasaya tekrar canlılık getirilmesi için cazip kredi olanakları ile desteklenmesi önem arz etmektedir” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımcılarının Türkiye’nin parlayan yüzü olduğuna dikkat çeken Anıl Alirıza Şohoğlu, “YEKDEM ihale sürecinin bir çok firmanın yapacağı yatırımların, makine ve teçhizatlarının yurtdışı menşeili olması ve bu süreçte üretilememiş veya teminlerinin aksamış olması sebebi ile yetişemeyecek olması öngörülmektedir. YEKDEM ihale sürecinin uzatılmasının sektör için çok önem arz ettiği görülmektedir” ifadelerini kullandı.



Perakende sektörünün açılan AVM’lerde faaliyetlerine başlamakla birlikte önemli bir süre kâr edemeyeceğinin öngörüldüğünü belirten Şohoğlu, “Hem AVM yatırımcıların hem de perakende sektör oyuncularının desteklenebileceği kira yardımları ve mevcut istihdamın desteklenebileceği formüllerin devreye piyasaya olumlu etki edecektir” önerisinde bulundu.

En parlak günlerini yaşaması gereken turizm sektörünün de ciddi sıkıntılara göğüs germeye çalışacağını vurgulayan Şohoğlu, ana gider kalemlerinden olan enerji ve personel giderleri ve diğer giderlere yönelik desteklerin geç kalmadan açıklanmasının sektöre moral vereceğini anlattı.



“Sanayide çarkların tekrar dönmesi, ve istihdamın daralmaması en büyük temennimizdir” diyen Şohoğlu, “Sanayide şu an yüksek seviyede bulunan enerji maliyetlerinin düşürülerek sanayicinin desteklenmesi ve çarkların dönmeye başlaması ülkemize ciddi rekabet avantajı yaratacaktır” diye konuştu.



“TÜGİAD dijital döneme hazır”



Salgından herkesin bir çok ders çıkardığına değinen Şohoğlu, yeni dönemde yapılabilecek olası yatırımlarla ilgili TÜGİAD üyelerini sürekli güncel bilgilerle donattıklarını, üyelerin yeni yatırımlara kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

60’ın üzerinde sektörde faaliyet gösteren TÜGİAD üyelerinin geçtiğimiz beş yıl içerisinde kendi aralarında kurdukları iki büyük fon ile pek pek çok dijital alanda faaliyet gösteren start-up lara yatırım yaptığı bilgisini veren Şohoğlu, “Buradan edinilen tecrübe ve bilgi ile yurt içinde ve yurt dışında bir pek çok dijital sektöre yatırım yapılmıştır” şeklinde konuştu.



Şohoğlu, yapılan tüm bu çalışmalarla TÜGİAD üyelerinin dijital döneme hazır olduğunu anlattı.