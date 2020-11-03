TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: ÜFE’deki yükselme ilerde talep enflasyonu yaratacaktır

03 Kasım 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2020 yılı Ekim ayında beklentilere paralel şekilde, bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 arttığını söyledi.

Ekim 2020’de endekste kapsanan 418 maddeden 52 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleştiğini belirten Şohoğlu, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadığına ve 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleştiğine dikkat çekti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ÜFE’nin beklentilerin üstünde yıllık yüzde 18,20, aylık yüzde 3,55 arttığını belirten Başkan Şohoğlu, "ÜFE’nin bu kadar yükselmesi maliyet anlamında ilerde talep enflasyonu yaratacaktır." dedi.

Son dönemde kurların artması ile enflasyonda risklerin arttığına da işaret eden Şohoğlu, kur ve fiyat istikrarı olmadan yatırımların artması ve sürdürülebilir büyümeye geçmenin zor olacağını söyledi. Şohoğlu, şunları kaydetti: "Merkez Bankası’nın asıl hedefi olan fiyat istikrarına mutlaka sadık kalmasını ve gerekirse bu fiyat istikrarına yönelik politika faizi dahil tüm araçlarını bağımsızca kullanmasını iş dünyası olarak bekliyoruz. Uzun soluklu yapısal reformlar gerçekleştiği taktirde hem güvenin hem istikrarın artması ile ülkemizin çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yoktur."