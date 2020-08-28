TÜGİAD’ın ilk kadın başkanı Çevikel olacak

28 Ağustos 2020

ZEHRA ORUÇ

Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın başkanı iş insanı Nilüfer Çevikel olacak. İstanbul Conrad Otel’de bir araya gelen TÜGİAD üyelerinin ortak teklifi ile mevcut Başkan Anıl Alirıza Şohoğlu’nun görev süresinin tamamlanmasının ardından yılsonunda düzenlenecek genel kurulda Nilüfer Çevikel’in genel başkanlığında yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneğinin, ilk kadın başkanı olacağını söyleyen Çevikel, “TÜGİAD’ı kadınların sesinin daha gür çıktığı projeleriyle üyelerine ve Türkiye’ye daha da fazla katkı sağlayan bir konuma yükselteceğiz” dedi.

‘Benim için büyük onur'

Kendisine gösterilen teveccüh ve desteğin çok büyük bir değer taşıdığını ifade eden Çevikel, “Emek verdiğimiz, yıllardır içinde bulunduğumuz derneğimizi, daha da güçlenerek, içinde kadın iş insanlarımızın daha da yoğun katılım gösterdiği bir yapı haline getirmeyi arzuluyorum” açıklamasını yaptı. Çevikel, “Halihazırda TÜGİAD üyesi olup da TÜGİAD’a genel başkanlık yapamayacak bir arkadaşımız yok. Bu görev bana önerildiğinde başkanımız Anıl Alirıza Şohoğlu’na ve beni arayan dostlarıma bunun benim için bir onur olduğunu söyledim. Ben bu yola önce Allah’ın izni, sonra da sizlerin desteği ile çıkıyorum. İnşallah TÜGİAD’ı daha da iyi yerlere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

60 milyar dolarlık ticaret hacmi var



850 üyeleri bulunduğunu kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, “İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde başkanlık bana nasip oldu. Biz de görevimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde yerine getirmek için gayret ettik” dedi. 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil eden TÜGİAD’ın yarışma ve rekabet ile zaman kaybetmemesi gerektiğine inandıklarını belirten Şohoğlu, “Gönül rahatlığı ile söylemek istiyorum ki benim bayrağı devredeceğim kişi Nilüfer Çevikel’dir. Bu bayrağı Çevikel’e şube ve kurul başkanlarımızın ve değerli üyelerimizin teveccühü ile teslim etmek istiyoruz. Bizler aldığımız bu ortak kararı imzalayarak Genel Kurulumuza sunacağız. Tabii ki nihai kararı TÜGİAD’lılar verecektir. Nilüfer Hanım’a şimdiden başarılar diliyorum” dedi.