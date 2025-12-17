TÜGİS: Gıda israfının ekonomik karşılığı 1 trilyon dolar

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 11. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, “Gıdanın Geleceği için Dönüşüm” temasıyla İstanbul’da başladı.

Açılış konuşmasını yapan TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, dünyada yeterli gıda üretimine rağmen her 9 kişiden 1’inin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut gıda sisteminin yeniden tasarlanması gerektiğini vurguladı. Sidar, dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşırken daha sınırlı su ve toprak kaynaklarıyla üretim yapılmak zorunda kalınacağını, küresel sera gazı salımlarının yaklaşık yüzde 30’unun gıda sistemlerinden kaynaklandığını söyledi.

“İsraf artık bir yönetim başlığı”

Tarımda çalışan her dört kişiden birinin kayıt dışı olduğuna dikkat çeken Sidar, buna karşın tarım teknolojilerine yapılan yatırımların son 10 yılda dört kat arttığını ifade etti. Sidar, “Bir yanda imkân ve teknoloji varken diğer yanda ciddi eşitsizlikler söz konusu. Dünyada üretilen her üç gıdadan biri çöpe gidiyor. Bunun ekonomik karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolar, iklimsel karşılığı ise her yıl 3 milyar ton karbon salımı. Bu nedenle israfı bir yönetim başlığı olarak ele alıyoruz” dedi.

Rejeneratif tarım, döngüsel ekonomi ve dijitalleşmenin önemine işaret eden Sidar, sağlıklı toprağın verimi yüzde 20’ye kadar artırabildiğini, doğru veriyle çalışan çiftçinin aynı tarladan yüzde 15-20 daha fazla ürün elde edebildiğini kaydetti. Sidar, Zirve’de ortaya çıkan fikirlerin raporlarda kalmayacağını vurgulayarak, “Gıdayı doğru yönetirsek geleceği de yönetiriz” diye konuştu.

“Söylemden eyleme geçmeliyiz”

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise iş dünyasının sürdürülebilirlikte artık izleyici konumunda kalamayacağını belirterek, “Sürdürülebilirlik söylemden eyleme geçmeyi gerektiriyor. Gıdanın sürdürülebilirliğini insan varlığının sürdürülebilirliğiyle birlikte ele almak zorundayız” dedi.

1,2 milyon denetim, 2,5 milyar lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber de gıdanın güvenlik, sağlık, çevre ve egemenlik başlıklarının kesişiminde yer aldığını söyledi. Dilber, 8 bini aşkın denetçiyle yılda 1 ila 1,5 milyon resmi kontrol gerçekleştirdiklerini belirterek, “2025 yılı içinde yaklaşık 1,2 milyon denetim yaptık. Uygunsuzluk tespit edilen yaklaşık 29 bin işletmeye toplam 2,5 milyar lira idari para cezası uyguladık, 540 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“700 milyon insan aç”

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker ise dünyada açlık, obezite ve israfın aynı anda arttığına dikkat çekti. Eker, yaklaşık 700 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu, obez sayısının ise 1,2 milyarı aştığını belirterek, “Üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği bu tablo kabul edilemez” dedi.

İsrafsız şirket vurgusu

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı da sürdürülebilirliğin çevre, toplum ve ekonomi için aynı anda değer yaratmak anlamına geldiğini belirtti. Kölükfakı, “2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyürken, ‘İsrafsız Şirket’ kültürümüzle üretimden tedarik zincirine kadar her alanda kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.