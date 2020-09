TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş'dan sektöre girecek gençlere öneriler

16 Eylül 2020

TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Başkanı Gonca Karakaş:

Son 10 yıl içinde her şey çok değişti. Bu dönemde belki de en fazla değişen alan iletişim oldu. İletişimi en çok değiştiren de dijital dönüşümdür. Pandemiye kimse hazır değildi. Devletler da hazır değildi. Değişim ve krizlere en uyumlu sektör, hızlı adapte olan sektör iletişim oldu. Çalışanların çoğunluğu ofislere dönmek, eski düzene dönmek istemiyor. Pandemi dönemindeki alışkanların bazıları kalıcı olacak. Eskiye tamamen dönülmeyecek. Halkla ilişkiler hizmeti eskiden sadece medya hizmeti olarak algılanıyordu. Artık çok daha çeşitli ve çok daha fazla paydaşı olan bir ortam var. Halkla ilişkiler-iletişim çalışmalarını yürütürken hemen her alanda bilgi sahibi olmak, ekonomiden psikolojiye kadar her alandaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor.Halkla ilişkiler yapabilmek için iyi bir yabancı dil ve teknolojiyi yakından takip etmek çok önemli. STK’larla ilgili olmak, sivil toplum gönüllüsü olmak gerekli. Halkla ilişkiler sektörü, medya ilişkileri odaklı olmaktan çıktı. Eski gazetecilerin ilk dönemlerde sektöre büyük katkıları oldu ama düzen önemli ölçüde değişti. Sektöre girecek gençlere önerim; Sivil toplum girişimlerini takip edin, hatta katılın, teknolojiyi takip edin, yabancı dil bilginiz olsun, bir saatinizi bile boş geçirmeyin.