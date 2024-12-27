TÜİK 2024 verilerini açıkladı: Bitkisel üretim tarla ürünlerinde azaldı, meyve ve sebzede arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2024' başlıklı bültenini yayınladı. Burada yer alan verilere göre, üretim miktarları 2024'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5 azaldı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 28 milyon ton üretim gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2024 yılında bir önceki yıla göre %7,5 oranında azalarak yaklaşık 39 milyon ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde bir önceki yıla göre, buğday üretimi %5,5 oranında azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretimi %12,0 oranında azalarak 8,1 milyon ton, çavdar üretimi %15,7 oranında azalarak 257 bin ton, yulaf üretimi %4,9 oranında azalarak 390 bin ton, mısır üretimi ise %10,0 oranında azalarak 8,1 milyon ton oldu.

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 575 bin ton, 279 bin ton ve 405 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon ton üretildi. Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 30,9 artarak 180 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 0,1 düşüşle 2,2 milyon tona geriledi. Şeker pancarı üretimi de yüzde 8,9 azalışla 23 milyon ton olarak hesaplandı.

Sebze ve meyve üretimi 2024 yılında arttı

Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 9,9, kuru soğanda yüzde 1,2, salçalık kapya biberde yüzde 21,1 üretim artışı hesaplanırken, hıyarda yüzde 6,9, sivri biberde yüzde 0,6, beyaz lahanada yüzde 5 üretim azalışı görüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,1 yükselişle yaklaşık 28 milyon tona ulaştı. Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4, çilekte yüzde 10,4 azaldı, narda yüzde 10,1, üzümde ise yüzde 2 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,7, portakalda yüzde 30,3, limonda yüzde 25,6 üretim azalışı gerçekleşti. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,3, cevizde yüzde 18,3, Antep fıstığında yüzde 117,6 üretim yükselişi görüldü. Muz üretiminde yüzde 5,9 azalış, zeytinde ise yüzde 146,7 artış kayıtlara geçti.

Süs bitkileri üretimi azaldı

Süs bitkileri üretim miktarı 2024 yılında bir önceki yıla göre %6,1 oranında azaldı. Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçeklerin %69,5, diğer süs bitkilerinin ise %30,5'lik bir paya sahip olduğu görüldü. Bir önceki yıla göre kesme çiçek üretiminde %0,1, diğer süs bitkileri üretiminde ise %17,4 oranında azalış gerçekleşti.