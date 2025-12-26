TÜİK: 2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Bitkisel Üretim İstatistikleri, 2025 bültenine göre, Türkiye’de bitkisel üretim 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla genel olarak düşüş gösterdi. Tarla ürünleri, sebzeler ve meyveler grubunda üretim miktarlarında dikkat çekici gerilemeler yaşandı.

Sebze, meyve, baharat üretimi düştü

Verilere göre 2025’te tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) üretim yüzde 9 azalarak 68,1 milyon ton oldu. Sebze üretimi yüzde 0,9 düşüşle 33,3 milyon tona gerilerken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 30,9 gibi yüksek bir oranla azalarak 19,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretiminde de düşüşler yaşandı

Tahıl üretimi 2025 yılında yüzde 12,3 düşüşle yaklaşık 34,2 milyon tona indi. Buğday üretimi yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon ton, arpa üretimi yüzde 25,9 düşüşle 6 milyon ton oldu. Çavdar, yulaf ve baklagillerde de gerileme görülürken, mısır üretimi yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon ton olarak kaydedildi. Patates, ayçiçeği, soya ve şeker pancarında da üretim düşüşleri dikkat çekti.

Sebze üretimi 2024 yılına göre azaldı

Sebze grubunda toplam üretim sınırlı bir düşüş gösterse de ürün bazında farklılıklar öne çıktı. Karpuz, kuru soğan ve sivri biberde artış yaşanırken; domates, kapya biber ve hıyarda üretim azaldı.

En sert düşüş meyve grubunda

En sert düşüş ise meyve grubunda görüldü. Elma, kiraz, şeftali, nektarin ve üzüm başta olmak üzere birçok üründe yüksek oranlı azalışlar kaydedildi. Sert kabuklu meyvelerde fındık, ceviz ve Antep fıstığı üretimi belirgin şekilde gerilerken; turunçgillerde mandalina üretimi artmasına rağmen portakal ve limonda düşüş yaşandı. Zeytin ve muz üretimi de 2025’te azalan ürünler arasında yer aldı.

Süs bitkileri üretimi ise genel olarak yüzde 1,4 azalırken, kesme çiçek üretiminde düşüş, diğer süs bitkilerinde ise artış kaydedildi.

Zirai don üretimi etkiledi

TÜİK verileri, 2025 yılında üretim maliyetleri başta olmak üzere çeşitli faktörlerin bitkisel üretim üzerinde baskı oluşturduğunu ortaya kayarken sene başında ve ilbaharda gerçekleşen zirai don üretimi de direkt etkiledi.