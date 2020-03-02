TÜİK, 5 Mart'ta Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini yayımlayacak

TÜİK, hizmet ithalat ve ihracatının izlendiği yıllık istatistikleri açıklamaya başlıyor. TÜİK Daire Başkanı Şenol Bozdağ düzenlediği basın toplantısı ile yeni istatistikleri tanıttı. Uluslararası standartlara göre hazırlanan hizmet dış ticareti istatistikleri, Merkez Bankası’nın ödemeler dengesinden hesaplanan hizmet gelirlerinden farklılıklar içeriyor. En büyük farklılık seyahat gelirlerinde oluşuyor. TÜİK istatistikleri turizm gelirlerini içermeyecek ancak seyahat gelirlerinin bir kısmını kavrayacak.



Şenol Bozdağ, bu istatistiklerin hesaplanabilmesinde TÜİK’in kapsamı genişleyen veri kaynaklarının etkili olduğunu temel kaynağın idari kayıtlar ile 1 ve 2 nolu KDV beyannameleri ile gümrük beyannameleri olduğunu belirtti.



Yurt dışı konserler, telif ödemeleri vb.



“Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri” (UHTİ) yılda bir kez açıklanacak. Bu yıl yeni kullanıma açılması nedeniyle 5 Mart günü yayımlanacak ancak normal dönemi Eylül ayı olacak. İlk açıklanan istatistik 2016-2018 yıllarını kapsayacak.



UHTİ’nin sektörel kapsamı; tamir ve bakım hizmetleri,taşımacılık, inşaat, sigorta-emeklilik hizmetleri,finansal hizmetler, fikri mülkiyetlerin kullanımı hizmetleri, haberleşme, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, diğer iş hizmetleri, kişikel kültürel ve eğlence hizmetleri, devlet (resmi) hizmetler olarak sıralandı.



Türkiye’nin sıkça tartışılan yerli yazılım kullanmamaktan kaynaklı yurt dışına ödediği yıllık kullanım bedelleri (yazılım satın alma değil, düzenli olarak kullanım ücreti) patent için ödenen bedeller ile Türk sanatçıların ve filmlerin yurt dışı gelirleri ile aynı kapsamda Türkiye’nin yurt dışına ödediği bedeller ilk kez görülebilecek.



Şenol Bozdağ, turizm gelirlerinin kavranmama nedeneninin, turizm alanının ayrı bir istatistik konusu olmasından kaynaklandığını, uluslararası karşılaştırılabilir istatistiklerle TÜİK’in aynı kapsamı uyguladığını vurguladı.