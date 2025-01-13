TÜİK açıkladı: 2024 yılı Kasım ayı ciro endeksleri belli oldu
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Kasım ayında ise aylık yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.
Türkiye Istatistik Kurumu'nun (TÜİK) ciro endeksleri çalışmasının 2024 yılı Kasım ayı sonuçları açıklandı.
Toplam ciro yüzde 42,4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 53,3 oranında arttı.
Toplam ciro yıllık değişim oranı(%), Kasım 2024
Ciro endeksleri yıllık değişim oranları(%), Kasım 2024
Aylık ciro endeksi
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi de yüzde 2,1 oranında arttı.
Toplam ciro aylık değişim oranı (%), Kasım 2024