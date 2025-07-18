TÜİK açıkladı: 2024'te genç işsizliği 1,9 milyon oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin 'İşgücü Piyasasında Gençler' bültenini yayımladı.

İşgücü Piyasasında Gençler adlı özel konulu araştırma, 2024 yılı boyunca Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte 1. görüşme hanelerinde yer alan 15-34 yaş grubundaki fertlere uygulandı.

1,9 milyon kişi işsiz, işsizlik oranı yüzde 12,7

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2024 yılında 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 291 bin kişi olup bu kişilerin 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı.

Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişi iken işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti.

15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

15-34 yaş grubunda istihdamda olan gençlerin yüzde 25,0'ı lise altı, yüzde 24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken yüzde 18,2'si genel lise mezunu.

Çalışma deneyimi olanların istihdam oranı yüzde 68,6

Lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 82,2 iken, kadınlarda yüzde 54,8 olarak gerçekleşti.

Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı yüzde 55,8 oldu.

Gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenlerle eğitimini yarım bıraktı

Gençlerin yüzde 17,7'si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi.

Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenler, yüzde 17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1'i ailevi nedenlerden dolayı, yüzde 11,2'si bir işte çalışmak istediği için eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

İstihdamda olan gençlerin yüzde 67,2'si, eğitim seviyesi ile yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu beyan etti. Eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 25,4 iken, daha düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin yüzde 74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,7 iken bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında yüzde 34,6 oldu. Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin yüzde 11,7'si ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

'Becerilerim yaptığım işten yüksek' diyenlerin oranı yüzde 27,1

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu.

Becerileri ile yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran yüzde 62,3 olarak gerçekleşti.

Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 20,8 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 34,0 oldu.

Yüzde 15,7'si ilk işine eğitiminden sonraki ilk altı ay içinde başladı

Mevcut durumda eğitime devam etmeyen 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 15,7'si üç aydan uzun süreli ilk işine eğitimlerini tamamladıktan/yarım bıraktıktan sonra ilk altı ay içinde başladığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda yüzde 14,0 oldu.

Eğitiminden sonra, üç aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.