TÜİK açıkladı: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Buna göre, 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

SGK-Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 15,75 olarak gerçekleşti.

2025 ocak ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve emeklisinin maaş zammı ne kadar oldu?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 5,23 olarak açıklandı.